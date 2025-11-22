黑熊闖入太浩湖民宅 87歲老夫婦受傷

準備過黑冬熊闖入太浩湖住宅致87歲夫婦受傷，野生動物管理部門呼籲居民妥善保管垃圾及其他食物來源。（本報檔案照）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，太浩湖（Lake Tahoe）一對老年夫婦清晨遭遇飢餓黑熊事件，促使野生動物管理部門再次呼籲居民妥善保管垃圾及其他食物來源，因熊類正在為越冬做準備。

據內華達州 野生動物管理局（Nevada Department of Wildlife）通報，19日一隻黑熊闖入Kingsbury Grade坡道附近的一處住宅，造成一對87歲夫婦輕傷。

據報導，凌晨4時30分左右，老人在車庫內發現正在覓食的熊。受驚的熊抓傷其手部後追入屋內，還襲擊了他的妻子，隨後逃離現場。夫婦二人經附近醫院救治後，已出院。

內華達州野生動物管理局狩獵司長埃斯皮諾薩（Shawn Espinosa）在聲明中表示，「幸虧兩人僅受輕傷，目前狀況良好」、 「熊類正處於暴食期（hyperphagia），即在冬眠前盡可能囤積熱量的階段。為確保熊順利進入洞穴，居民務必妥善保管可能吸引熊的物品」。

野生動物專家頻頻警示，太浩湖地區的熊正變得愈來愈大膽。今年7月，加州 漁獵局（California Department of Fish and Wildlife）因一隻編號717的400磅重熊長期闖入民宅且行為凶猛，對其實施了安樂死。另一隻綽號「Hope」的熊因在太浩湖灣（Tahoe Keys）多次闖入，目前正處於監控中。

官員估計，太浩湖盆地約有500隻黑熊，全州範圍內則多達7萬1000隻。

遭遇黑熊可能令人驚慌，但專家強調，攻擊事件極為罕見。

黑熊（學名：Ursus americanus）是內華達州和加州唯一的熊類物種。牠們通常體重在150至400磅之間，是高度受食物驅動的雜食動物，敏銳的嗅覺能引導牠們找到未妥善處理的垃圾、寵物 食品和冷藏箱。在暴食期，牠們每日攝入量可達2萬卡路里。

野生動物專家建議，居民應使用防熊容器存放垃圾，清除戶外誘餌，並鎖好車輛與門窗。官員同時呼籲民眾製造噪音驅熊，避免熊類滯留住宅周邊。