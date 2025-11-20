我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

金山富豪史泰爾宣布競選加州州長 稱讓企業付出應盡責任

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山億萬富豪、2020年總統候選人史泰爾19日正式宣布競選加州州長。（美聯社）
舊金山億萬富豪、2020年總統候選人史泰爾19日正式宣布競選加州州長。（美聯社）

競爭已非常激烈的加州州長選舉再出現新挑戰者，他是擁有億萬富豪、2020年美國總統候選人、環保人士等多重身分的史泰爾（Tom Steyer），他於19日正式宣布參選。

舊金山紀事報報導，居住在舊金山的史泰爾19日發表一段競選影片表示，他將致力讓企業對社會「付出應盡的責任」，以幫助加州人建立一個「他們能負擔得起的生活」。他在影片一開始就火力全開地說：「美國最富有的人認為他們擁有的一切都是靠自己賺來的。真是荒謬至極！」

史泰爾稱，他希望透過「終結企業壟斷」來降低電價，防堵企業逃漏稅，並將資金用於為所有加州人提供免費學前教育和社區大學教育，同時禁止企業政治行動委員會（PAC）的資金流入加州選舉。

史泰爾在影片中說：「如果我們打破公用事業公司的壟斷權力，我們將可釋放出一股全面的創新浪潮。」

現任加州州長紐森（Gavin Newsom）的任期將於2028年屆滿。根據柏克萊加大政府研究院（Institute of Governmental Studies）的民意調查，加州州長選情目前仍不明朗，因為有44%的選民尚未決定要投票給誰。

蘇諾瑪州大（Sonoma State University）政治學教授麥庫安（David McCuan）表示，史泰爾加入戰局將對支持率較低、資金實力較弱的州長候選人造成壓力，例如教育廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）和前主計長余淑婷（Betty Yee），還可能對目前民調領先的民主黨候選人前聯邦眾議員波特（Katie Porter）造成不利影響。

麥庫安說：「如果史泰爾可以把電力和降低生活成本等議題放在檯面上討論，他就能將其他民主黨候選人逼入絕境，因為他有雄厚資本可以宣傳政見。」

過去20年來，史泰爾一直試著將自己的形象重塑為民主黨主要捐款人、慈善家和氣候活動家。2013年，他退出了他管理了26年的法拉隆資本基金（Farallon Capital fund），該基金的投資組合包括煤炭、石油和天然氣產業。

當他於2019年被問及此事時，史泰爾說：「十多年前，我意識到，推動美國乃至全球經濟發展的能源業，造成了氣候變遷這個巨大的意外後果，所以我撤資了。」

紀事報表示，史泰爾過去15年不斷慷慨解囊，投身各項公益活動。根據「公開秘密」網站（Open Secrets）統計，截至2019年，史泰爾一直是民主黨捐款最多的黨員，向候選人、政治行動委員會和其他政治組織捐款的總數達2億4800萬美元。

但真正讓史泰爾聲大噪的是他發起的彈劾川普運動。2017年，他斥資1000萬美元發起這項運動，但並非所有民主黨人都支持，包括當時的聯邦眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）和謝安達（Adam Schiff），但最終他們都成了彈劾川普的領導人。

加州 民主黨 眾議員

上一則

董事會推動 大黃蜂號航母或遷舊金山濱水區

下一則

舊金山灣區3/10居民難負擔基本開銷 24.5萬人1年內跌貧窮線下

延伸閱讀

加州人每年丟棄四千萬噸物料 科學家呼籲大家做回收

加州人每年丟棄四千萬噸物料 科學家呼籲大家做回收
教宗獲美州長贈家鄉芝加哥釀造啤酒 以其暱稱為名

教宗獲美州長贈家鄉芝加哥釀造啤酒 以其暱稱為名
買房也看「黑五」折扣？ 年底購物季真有優惠

買房也看「黑五」折扣？ 年底購物季真有優惠
聯邦法院擋下德州國會選區重畫法 州長誓言上訴

聯邦法院擋下德州國會選區重畫法 州長誓言上訴
亞馬遜自駕計程車Zoox 金山免費試乘

亞馬遜自駕計程車Zoox 金山免費試乘

熱門新聞

圖為柏克萊加大。（記者陳曉峰 / 攝影）

柏克萊加大打造「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-15 19:53
柏克萊加大生物工程學教授李承旭領導的團隊，通過基因工程改造無害病毒，提取稀土元素。該技術還可能解決關鍵元素供應鏈中的重大瓶頸問題。（取自柏克萊加大網站）

柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-16 01:20
報告主筆羅賓遜博士（Dr. William Robinson）(med.stanford.edu）

免疫醫學重大突破 史丹福大學破解狼瘡起因

2025-11-13 18:46
華人被巨浪卷入太平洋，父親遇難，五歲女童至今下落不明；示意圖。（記者邵敏／攝影）

華人1家加州大蘇爾觀浪被捲走 39歲父亡、5歲童失蹤

2025-11-17 14:32
可口可樂推出Holiday Creamy Vanilla口味。（圖源walmart）

可口可樂推出五年首見節慶限定口味 要買要快

2025-11-14 19:24
潮玩熱席捲全球，盲盒、公仔與卡通角色掀起收藏風潮。（記者李怡╱攝影）

盲盒熱潮席捲年輕世代 金山Pop Mart開張 粉絲排隊搶購

2025-11-17 01:20

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據