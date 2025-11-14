我的頻道

經濟學人：台灣亮眼成長藏「台灣病」 央行匯率政策恐難維持

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

暴雨大亂交通 聖荷西急清排水口防淹水

記者龔玥／聖荷西報導
下雨後路面變得濕滑，灣區清晨早高峰大堵車。（記者龔玥／攝影）
下雨後路面變得濕滑，灣區清晨早高峰大堵車。（記者龔玥／攝影）

在新一輪「大氣河」（Atmospheric River）暴風雨來臨前，聖荷西市交通局團隊正全力巡檢與清理全市約3萬5000個雨水排水口，以防止再次發生如10月暴風雨時出現的嚴重淹水情況。

11月13日一早降臨的雨水讓灣區原本就擁擠的上班塞車潮雪上加霜。由於灣區常年乾燥少雨，許多居民未及時更換輪胎，加上路面濕滑，多起交通事故發生。灣區多處高速公路與匝道一早即出現車禍與塞車情況，許多通勤者因此遲到。警方與交通部門呼籲居民放慢車速，保持安全距離，避免因天雨路滑釀成意外。

另根據Nbc Bay Area報導，由於排水設施分布廣、數量龐大，這項工作幾乎從未停止。「我們根據地圖一個個排水口去查看，確保裡面沒有雜物堵塞，必要時就地清理。」市交通局維護員Khourng Yan說。另一位員工Eric Wright笑稱，他在排水口中清理時，甚至撿過「子彈、手槍，還有一大堆鈔票」。

除了垃圾與樹葉，清潔人員還時常發現居民擺放的沙袋也會阻塞排水通道。「有時候我們來到現場，發現有人在排水口上方放了沙袋，必須移除才能讓水流通過。」Wright表示。

為了迎接即將到來的暴雨，聖荷西市同時檢查了多處抽水站設備，加派人力值勤，並密切關注歷來容易淹水的區域。不過官員也提醒，工作人員不可能面面俱到，呼籲居民在家門前協助清理落葉與雜物，避免堵塞排水口。市府提醒，若發現社區內有排水口積水，可撥打311通報。

此次大氣河風暴將為灣區帶來強降雨與陣風，提醒民眾提前做好防範措施，特別是低窪地區居民應留意可能出現的積水與淹水情況。

灣區 聖荷西

樹葉落、雨水來 聖荷西居民忙著防淹又防堵

柏克萊華裔新創動畫公司 首部長片邀劉思慕配音

