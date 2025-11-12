我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

政府有望重啟 下周起將現數據洪流 可能公布時程一次看

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

聯邦補助恐縮減 華人社區憂繳不起社安稅

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯邦補助機制可能暫停或削減，恐衝擊40萬加州人，華人社區憂交不起社會安全稅。（記者李怡／攝影）
聯邦補助機制可能暫停或削減，恐衝擊40萬加州人，華人社區憂交不起社會安全稅。（記者李怡／攝影）

因聯邦補助機制可能暫停或削減，加州約40萬名靠聯邦補助協助繳納社會安全稅款或相關費用的民眾陷入焦慮。灣區華人社區的長者、小業主或移民家庭無不擔心補助款項中斷，恐將面臨資金缺口；社區近來也湧現查詢、 探訪政策可能走向，或因應之道的焦慮氛圍。

國會議員裴洛西11日在其社交媒體強調︰「一定要保障社會安全金不被犧牲，並提醒社區警惕社安危機。」

裴洛西日前主持「拯救社會安全日」(Save Social Security Day of Action)，在舊金山與社福組織、銀髮族群及社區代表座談，提醒共和黨國會議員不可削弱社會安全制度，並警示若補助或稅收政策被改動，將直接衝擊家庭安全。

在灣區華人社區，多位社區中心負責人表示，近期接獲不少華人長輩、小生意主與移民家庭反映，他們原本預算中已將補助視為預期款項，用來抵稅或支付社會安全稅（Social Security tax）與Medicare等負擔。若補助中斷，恐將面臨無預警的款項缺口。

華人家庭普遍兼具多工身分，部分在科技業擔任合約工、部分經營自營小商店，社會安全與稅款負擔本就沉重。此次補助疑慮如真成形，將可能出現繳不上社保稅，而影響未來退休金或醫療保險資格的情況。

灣區稅務律師張寶明說：「已經開始收到客戶詢問，補助到底還會不會發，如補助消失，繳款紀錄可能出現問題，長遠看會影響福利資格與信用。」

目前聯邦政府官方尚無專門文件證實補助會完全中斷。但多位加州官員與社區組織均警示，若政府預算僵局延長，影響的不只是政府停擺，還可能蔓延至補助、稅收優惠與社保服務範疇。

在華人社區也出現呼籲：州政府與聯邦政府應與華語社區協作，舉辦華語說明會、設立華語專線，明確釐清補助是否確實調整、影響範圍為何、應對方案在哪裡。目前尚無華人社區專用的官方說明管道，因此社區組織正積極與加州財務部、稅務律師及移民支援機構接洽，期望儘早提供本地中文解讀。

華人 加州 灣區

上一則

被任命日落區市議員 艾嘉斯遭爆「不會經營生意」

下一則

灣區幾名最年輕億萬富豪 押注「AI訓練師」就業領域

延伸閱讀

稅補中斷恐衝擊40萬加州人 華人社區憂交不起社保

稅補中斷恐衝擊40萬加州人 華人社區憂交不起社保
裴洛西之女不接母親地盤 宣布競選加州參議員

裴洛西之女不接母親地盤 宣布競選加州參議員
2025治癒加州系列十之九（Healing California）

2025治癒加州系列十之九（Healing California）
裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號

裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號
舊金山前市長布里德考慮角逐國會議員 接棒裴洛西席位

舊金山前市長布里德考慮角逐國會議員 接棒裴洛西席位

熱門新聞

星巴克公布的小熊杯。（星巴克官網）

灣區民眾凌晨排隊搶購星巴克小熊杯 網路轉售價飆破500元

2025-11-07 13:43
Minolta MND23自拍相機上架。（記者龔玥╱攝影）

復古影像回潮 Costco兩款相機掀起「反高清」風潮

2025-11-04 20:12
醫療保險詐騙橫行。示意圖（路透）

5大警訊 一眼識破醫療保險騙局

2025-11-10 13:43
旅客林先生在手機中收到警告，可能面臨航班變動。(受訪者提供)

聯邦停擺 航班大亂 華人最慘恐開車25小時回聖荷西

2025-11-08 01:20
短訊聲稱華人有逾期未付的交通罰單，也是常見的詐騙手段。（記者陳曉峰 / 翻攝）

華男機智識破醫保詐騙 還被罵「你是否做了虧心事」

2025-11-08 20:24
短訊聲稱華人有逾期未付的交通罰單，也是常見的詐騙手段。（記者陳曉峰 / 翻攝）

北加華男識破詐騙掛電話 騙子竟再致電嗆「是不是做虧心事」

2025-11-10 01:20

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣