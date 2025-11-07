我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

世報「2025銀髮樂齡生活展」 11/8周六免費入場

本報訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
世界日報「2025銀髮樂齡生活展」11月8日盛大登場。(世界日報提供)
世界日報「2025銀髮樂齡生活展」11月8日盛大登場。(世界日報提供)

隨著高齡化浪潮席捲全球，銀髮族正逐漸成為推動經濟與文化的新主力。為協助長者掌握健康新知、活用智慧科技、開創更豐富的退休生活，世界日報特別主辦「2025銀髮樂齡生活展（World Journal Senior Wellness Show）」，將於 11月8日（周六）上午10時至下午5時在金山灣區華僑文教服務中心（100 S Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035） 盛大登場。

全場免費入場，誠邀社區民眾共襄盛舉！

●多元主題 打造銀髮新生活藍圖

本次展會內容橫跨健康醫療、養生保健、理財規畫、智慧科技與社會參與等多個面向，匯集醫療機構、保險公司、健康品牌與社區團體，呈現一場兼具資訊、文化與關懷的銀髮盛典。

現場將安排多場專題講座與舞台互動節目，主題包括：

-〈科技如何幫助銀髮族樂在生活〉

-〈高齡心理健康

-〈掌握資產傳承的關鍵〉

-〈銀髮族駕車須知與安全守則〉

多位醫師、心理師、學者與產業專家將親臨現場，分享第一手的專業見解與實用建議。

●專家齊聚 聚焦健康與長照議題

活動舞台將於上午10點揭開序幕，由「熱舞120」帶來熱力四射的開場表演，展現樂齡族的活力與自信。隨後，華碩科技副總許惠民、彼得郭保險公司創辦人郭宗政、阿茲海默協會經理張珮寧、新希望華人癌症關懷基金會伊斯曼博士、心理學者曾瑋婷博士等專業講者將接力登台，探討科技應用、高齡心理健康、財務與資產規劃、駕駛安全及照護平衡等核心議題。現場更設有中醫義診與健康諮詢專區，讓民眾在輕鬆互動中獲得實用健康資訊。

●三階段抽獎 好禮連環送驚喜

為感謝社區支持，主辦單位特別舉辦三階段現場抽獎活動，獎項包括：

康寶大禮包、許氏人蔘禮盒、血壓機、精華液、負離子圍脖、衫釦富眼罩、足浴桶等多項健康好禮，勢必掀起活動高潮！

保險 心理健康 癌症

上一則

Safeway超市裝新閘門：沒有購物出不去

下一則

科技業10月裁員3.3萬人創高 新增職缺降至新低點

延伸閱讀

日本熟年離婚創高 銀髮戀愛巴士擠爆 尋人生最後戀情

日本熟年離婚創高 銀髮戀愛巴士擠爆 尋人生最後戀情
銀髮樂齡生活展登場 聚焦保險、醫療、旅遊

銀髮樂齡生活展登場 聚焦保險、醫療、旅遊
2025銀髮樂齡生活展／加州全保詳解健保新政與關鍵時程

2025銀髮樂齡生活展／加州全保詳解健保新政與關鍵時程
銀髮樂齡生活展╱SCAN Allied計畫 享牙科補助、90%常用藥免自費額

銀髮樂齡生活展╱SCAN Allied計畫 享牙科補助、90%常用藥免自費額
銀髮樂齡生活展╱福樂生前規劃講座：提早購置減輕家人負擔

銀髮樂齡生活展╱福樂生前規劃講座：提早購置減輕家人負擔

熱門新聞

美國花樣滑冰冠軍劉美賢，談遭中國間諜活動盯上及FBI保護歷程。（本報檔案照）

世界花式滑冰冠軍劉美賢：曾遭中國間諜監視 獲FBI保護

2025-10-31 14:56
張先生所在的舊金山亞馬遜辦公樓。對於受波及的華人員工而言除了收入受影響，還波及到個人和家庭的身分簽證。（記者李怡／攝影）

亞馬遜全球裁員1.4萬人 華人工程師：簽證倒數60天要離境

2025-10-31 02:20
聖塔克魯茲科技公司執行長阿特雷遭人綁架謀殺迄今已過了六年，多名嫌犯陸續面臨審判。(取自聖塔克魯茲縣警長臉書)

科技公司執行長遭綁架遇害 被指營造有毒環境、羞辱員工

2025-10-30 15:47
Minolta MND23自拍相機上架。（記者龔玥╱攝影）

復古影像回潮 Costco兩款相機掀起「反高清」風潮

2025-11-04 20:12
張先生所在的舊金山亞馬遜辦公樓。對於受波及的華人員工而言除了收入受影響，還波及到個人和家庭的身份簽證。（記者李怡╱攝影）

亞馬遜大裁員 華人工程師：壓力大、還得算H1B時鐘

2025-10-30 20:59
富比士數據顯示，灣區首富是甲骨文公司創辦人艾利森，截至2025年10月，他的淨資產為3410億美元。(美聯社)

舊金山灣區億萬富豪數量全世界最多 這些地方「含金量」最高

2025-11-04 12:56

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切