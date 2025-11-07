世報「2025銀髮樂齡生活展」 11/8周六免費入場

世界日報「2025銀髮樂齡生活展」11月8日盛大登場。(世界日報提供)

隨著高齡化浪潮席捲全球，銀髮族正逐漸成為推動經濟與文化的新主力。為協助長者掌握健康新知、活用智慧科技、開創更豐富的退休生活，世界日報特別主辦「2025銀髮樂齡生活展（World Journal Senior Wellness Show）」，將於 11月8日（周六）上午10時至下午5時在金山灣區華僑文教服務中心（100 S Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035） 盛大登場。

全場免費入場，誠邀社區民眾共襄盛舉！

●多元主題 打造銀髮新生活藍圖

本次展會內容橫跨健康醫療、養生保健、理財規畫、智慧科技與社會參與等多個面向，匯集醫療機構、保險 公司、健康品牌與社區團體，呈現一場兼具資訊、文化與關懷的銀髮盛典。

現場將安排多場專題講座與舞台互動節目，主題包括：

-〈科技如何幫助銀髮族樂在生活〉

-〈高齡心理健康 〉

-〈掌握資產傳承的關鍵〉

-〈銀髮族駕車須知與安全守則〉

多位醫師、心理師、學者與產業專家將親臨現場，分享第一手的專業見解與實用建議。

●專家齊聚 聚焦健康與長照議題

活動舞台將於上午10點揭開序幕，由「熱舞120」帶來熱力四射的開場表演，展現樂齡族的活力與自信。隨後，華碩科技副總許惠民、彼得郭保險公司創辦人郭宗政、阿茲海默協會經理張珮寧、新希望華人癌症 關懷基金會伊斯曼博士、心理學者曾瑋婷博士等專業講者將接力登台，探討科技應用、高齡心理健康、財務與資產規劃、駕駛安全及照護平衡等核心議題。現場更設有中醫義診與健康諮詢專區，讓民眾在輕鬆互動中獲得實用健康資訊。

●三階段抽獎 好禮連環送驚喜

為感謝社區支持，主辦單位特別舉辦三階段現場抽獎活動，獎項包括：

康寶大禮包、許氏人蔘禮盒、血壓機、精華液、負離子圍脖、衫釦富眼罩、足浴桶等多項健康好禮，勢必掀起活動高潮！