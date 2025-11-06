聖縣估值官選舉 弗利戈38.2%領先 12月對決庫馬

我的頻道

記者龔玥／聖荷西報導
弗利戈(左三)在11月4日舉行的聖塔克拉拉縣估值官特別選舉中居第一，將於12月和第二名庫馬決選。（記者龔玥/攝影）
弗利戈(左三)在11月4日舉行的聖塔克拉拉縣估值官特別選舉中居第一，將於12月和第二名庫馬決選。（記者龔玥/攝影）

2025年聖塔克拉拉縣估值官（Assessor）選舉開票結果出爐，代理估值官弗利戈（Neysa Fligor）以38.2%選票（11萬8661票）居首位，將與得票24.3%（7萬5508票）居第二的科技高管、前薩拉度加議員庫馬（Rishi Kumar），在12月對決。

聖塔克拉拉縣選務處網站顯示， 至5日下午5時，估值官選舉的全部選票都已獲清點。其他參選者的得票情況為︰薩拉度加華裔市議員趙嬿得票20.6%(6萬3995票)居第三，East Side Union高中學區委員Bryan Do則以16.6%(5萬1569票)列第四。

這次11月4日的特別選舉，是為了填補聖塔克拉拉縣估值官剩餘任期。由於沒有候選人取得過半數選票（超過 50%），選務機構將安排決選，由得票前兩名的候選人進行最終對決。決選日程訂於12月間舉行。

此次選舉源於現任估值官史東（Larry Stone）退休，他曾在職30年。勝出者將負責管理縣內總值超過7000億美元的房產及商業財產估值，直接影響縣政府稅收及居民財務。

弗利戈目前以雙位數優勢領先第二名，她對本報表示，很感謝選民的信任與支持，「選民對我作為具備豐富經驗、專業資質與領導能力的候選人這一點反應熱烈，因此我們對選舉結果保持謹慎而樂觀的態度。根據我們從選民交流中獲得的回饋，我們有信心能在此次選舉中有亮眼的表現。」

弗利戈在選舉時承諾繼續推動估值官辦公室的現代化改革，提升透明度與效率，同時保護納稅人權益。她主張結合專業知識與公共責任，改善評估流程與申訴管道，提高服務效率，確保各族群及社區公平受惠。

弗利戈提出幾個優先方向，一是提升透明度，讓估價流程與準則更公開，並建立可追溯的數據系統，方便民眾查詢；二是推動數位化改革，引入人工智慧與自動化技術，減少人工誤差，提高服務效率；三是強化社區服務，包括多語言支援與稅務教育，確保不同背景的居民都能理解自己的權利與義務。

聖塔克拉拉縣估值官特別選舉，截至11月5日的開票結果。（聖塔克拉拉政府官網）
聖塔克拉拉縣估值官特別選舉，截至11月5日的開票結果。（聖塔克拉拉政府官網）

