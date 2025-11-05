舊金山毒品致命率高於屋崙 專家揭原因

灣區大城受困於毒品交易猖獗，尤以芬太尼問題最嚴重。 (美聯社)

屋崙 藥物過量問題雖嚴重，但舊金山 毒品危機更致命，專家分析兩地毒品問題的差異。

舊金山紀事報報導，過去四年屋崙每年有超過200人死於藥物過量；然而，就在海灣對岸，舊金山的毒品危機更加致命。盡管屋崙人均貧困人口比率較高，居住在帳篷或車輛中的人口比率幾乎是舊金山的兩倍，但舊金山的毒品危機奪命的比率卻遠高於屋崙，尤其是在黑人居民中。

去年舊金山每10萬居民中約有75人死於藥物過量，而屋崙則約為50人。儘管兩座城市在藥物過量致死方面都存在顯著的種族差異，但根據紀事報的分析，黑人在舊金山死於藥物過量的風險遠高於屋崙。

醫生和研究人員無法確定兩個城市差異的具體原因，但他們提出了一些理論，包括吸毒者的數量、不同的毒品偏好以及當地的毒品供應。

史丹福大學 精神病學教授兼成癮研究員漢弗萊斯（Keith Humphreys）表示，舊金山成熟的芬太尼市場和對毒品的寬容態度是造成這現象的原因之一，來舊金山購買和使用芬太尼的人越多，他們在舊金山過量用藥的風險就越大；如果有人通常居住在其他地方，但在舊金山因過量用藥死亡，那麼這起死亡事件將被計入舊金山的死亡人數。

疫情期間，舊金山的田德隆區幾乎全天候充斥著露天毒品交易，毒販們一天24小時都在街角兜售毒品。來自全國各地，包括灣區其他城市的居民，都被舊金山廉價且易於取得的芬太尼所吸引。

「如果你是芬太尼使用者，住在橋的另一邊，而橋對面就有更便宜、更強效、更容易獲得的芬太尼，再加上你每月還能領到（福利）支票，這無疑會促使你前往那裡，」漢弗萊斯說。

根據舊金山市委託撰寫的報告，舊金山約有3萬7500人，幾乎占該市居民總數的二十分之一，正與毒癮作鬥爭，並面臨過量用藥的風險。這份由舊金山加大（UCSF）和舊金山公共衛生局共同進行的分析，涵蓋了商業保險和衛生部門服務的人口。目前尚無關於屋崙毒癮患者人數的類似估算數據。