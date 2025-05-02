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對峙遭警擊斃 槍嫌曾是知名樂團Possessed創團吉他手

記者王子涵／南舊金山報導
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嫌疑人不僅朝警方開槍，還朝一處有人居住的房屋射擊，警员隨即開火回擊，嫌疑人當場身亡。（ABC 7新聞電視截圖）
嫌疑人不僅朝警方開槍，還朝一處有人居住的房屋射擊，警员隨即開火回擊，嫌疑人當場身亡。（ABC 7新聞電視截圖）

本周稍早在南舊金山與警方對峙期間遭擊斃的槍手，已被警方確認為灣區具影響力的死亡金屬樂團Possessed創團吉他手，，60歲的蒙大拿（Brian Montana）

南舊金山警察局周三表示，蒙大拿在與警方交火時身亡。樂團Possessed隨後也在官方Instagram發文證實其死訊，寫道：「安息吧，Brian Montana。」

Possessed成立於1983年，是美國死亡金屬樂派的先驅之一，雖然樂團初期運作時間不長（1987年解散），但據AllMusic評價，他們仍被譽為「死亡金屬的教父」。蒙大拿於1985年離團，由日後加入Primus，吉他手由拉隆德（Larry LaLonde）接替。

儘管解散多年，Possessed曾多次重組，最近一次是在2017年，並於2019年發行睽違數十年的新專輯「Revelations of Oblivion」。

據警方通報，槍擊事件發生於本周一下午約5時50分，地點位於Arroyo Drive 300號街區。警方指出，蒙大拿持有三種不同類型的槍械，包括手槍、霰彈槍與步槍，並從車道中多個掩蔽點向員警開火，利用停車車輛及庭院景觀作掩護。

警方則以警車作為掩體還擊，最終成功擊中蒙大拿，阻止其持續向員警與鄰近住宅開槍，整場對峙歷時約25分鐘。

根據KRON4報導，有居民指出事件可能源於鄰里糾紛，疑因樹枝修剪後掉落至鄰居庭院，引發衝突。

樂團Possessed隨後也在官方Instagram發文證實其死訊，寫道：「安息...
樂團Possessed隨後也在官方Instagram發文證實其死訊，寫道：「安息吧，Brian Montana。」（取自樂團官方Instagram）

舊金山 灣區 槍擊

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