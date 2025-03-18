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羅偉低調組2新公民團體 招募科技、商界專家領軍

編譯廖宜怡╱綜合報導
消息人士透露，為振興舊金山，羅偉政府悄悄組建了兩個新公民團體。（美聯社）
消息人士透露，為振興舊金山，羅偉政府悄悄組建了兩個新公民團體。（美聯社）

消息人士透露，舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）政府近來一直在悄悄招募矽谷和華爾街重量級人士來領導兩個新成立的公民團體，目的在振興舊金山空蕩蕩的市中心和停滯不前的經濟。

新聞網站「舊金山標準」（San Francisco Standard）報導，羅偉政府正在組建兩個團體，第一個團體是「舊金山夥伴關係」（Partnership for San Francisco），是由羅偉20年前創辦的反貧困非營利組織「轉捩點社區」（Tipping Point Community）董事會成員、也是前第一信託銀行（First Republic Bank，又譯第一共和銀行）總裁奧古斯特-迪懷爾德（Katherine August-deWilde）以20世紀70年代經濟低迷時期的「紐約市夥伴關係」（Partnership for New York City）為藍本成立的。

「舊金山夥伴關係」招募的對象包括了三位在科技界和金融界身居高位的女性，她們是奧古斯特-迪懷爾德、慈善家羅琳‧喬布斯（Laurene Powell Jobs；編按，即蘋果公司共同創始人兼前執行長史蒂夫·賈伯斯遺孀）和谷歌母公司Alphabet總裁暨投資長波拉特（Ruth Porat）。和羅偉一樣，這三位女性都非常富有，在舊金山擁有豪宅，但她們很少參與舊金山政府事務。「舊金山標準」稱，奧古斯特-迪懷爾德將任命羅琳‧喬布斯和波拉特為「舊金山夥伴關係」聯合主席。

據消息人士透露，「舊金山夥伴關係」同時還在招募另一批高階層人士，包括Open AI的奧特曼（Sam Altman）、Salesforce的班尼奧夫（Marc Benioff）、Gap的狄克森（Richard Dickson）、Levi Strauss & Co.的賈斯（Michelle Gass）、DoorDash的徐迅（Tony Xu）等20多人。

羅偉政府組建的第二個團體是一個公私立合作的實體，名為「舊金山市中心發展法人集團」（San Francisco Downtown Development Corp.），目的在為陷入困境的中央商業區籌集資金。和「舊金山夥伴關係」一樣，「舊金山市中心發展法人集團」提出的一個概念，和911事件後成立的「下曼哈頓發展法人集團」（Lower Manhattan Development Corp.）最先提出的一個概念相同。

「舊金山市中心發展法人集團」將由投資公司Sixth Street聯合總裁史蒂普曼（David Stiepleman）領導。史蒂普曼是律師出身，曾與羅偉的經濟發展與住房政策長席格（Ned Segal）在高盛（Goldman Sachs）共事過。

「舊金山標準」稱，這兩個新團體已在祕密掩護下開始工作了數周，都與舊金山市長辦公室有密切的接觸。羅偉希望這兩個團體能成為舊金山的永久性公民團體，就算他未來卸任後也可以繼續存在。

舊金山 羅偉 華爾街

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