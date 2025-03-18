羅偉低調組2新公民團體 招募科技、商界專家領軍

消息人士透露，為振興舊金山，羅偉政府悄悄組建了兩個新公民團體。（美聯社）

消息人士透露，舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）政府近來一直在悄悄招募矽谷和華爾街 重量級人士來領導兩個新成立的公民團體，目的在振興舊金山空蕩蕩的市中心和停滯不前的經濟。

新聞網站「舊金山標準」（San Francisco Standard）報導，羅偉政府正在組建兩個團體，第一個團體是「舊金山夥伴關係」（Partnership for San Francisco），是由羅偉20年前創辦的反貧困非營利組織「轉捩點社區」（Tipping Point Community）董事會成員、也是前第一信託銀行（First Republic Bank，又譯第一共和銀行）總裁奧古斯特-迪懷爾德（Katherine August-deWilde）以20世紀70年代經濟低迷時期的「紐約市夥伴關係」（Partnership for New York City）為藍本成立的。

「舊金山夥伴關係」招募的對象包括了三位在科技界和金融界身居高位的女性，她們是奧古斯特-迪懷爾德、慈善家羅琳‧喬布斯（Laurene Powell Jobs；編按，即蘋果公司共同創始人兼前執行長史蒂夫·賈伯斯遺孀）和谷歌母公司Alphabet總裁暨投資長波拉特（Ruth Porat）。和羅偉一樣，這三位女性都非常富有，在舊金山擁有豪宅，但她們很少參與舊金山政府事務。「舊金山標準」稱，奧古斯特-迪懷爾德將任命羅琳‧喬布斯和波拉特為「舊金山夥伴關係」聯合主席。

據消息人士透露，「舊金山夥伴關係」同時還在招募另一批高階層人士，包括Open AI的奧特曼（Sam Altman）、Salesforce的班尼奧夫（Marc Benioff）、Gap的狄克森（Richard Dickson）、Levi Strauss & Co.的賈斯（Michelle Gass）、DoorDash的徐迅（Tony Xu）等20多人。

羅偉政府組建的第二個團體是一個公私立合作的實體，名為「舊金山市中心發展法人集團」（San Francisco Downtown Development Corp.），目的在為陷入困境的中央商業區籌集資金。和「舊金山夥伴關係」一樣，「舊金山市中心發展法人集團」提出的一個概念，和911事件後成立的「下曼哈頓發展法人集團」（Lower Manhattan Development Corp.）最先提出的一個概念相同。

「舊金山市中心發展法人集團」將由投資公司Sixth Street聯合總裁史蒂普曼（David Stiepleman）領導。史蒂普曼是律師出身，曾與羅偉的經濟發展與住房政策長席格（Ned Segal）在高盛（Goldman Sachs）共事過。

「舊金山標準」稱，這兩個新團體已在祕密掩護下開始工作了數周，都與舊金山市長辦公室有密切的接觸。羅偉希望這兩個團體能成為舊金山的永久性公民團體，就算他未來卸任後也可以繼續存在。