羅偉低調組2新公民團體 招募科技、商界專家領軍

消息人士透露,為振興舊金山,羅偉政府悄悄組建了兩個新公民團體。(美聯社)

消息人士透露,舊金山 市長羅偉 (Daniel Lurie)政府近來一直在悄悄招募矽谷和華爾街 重量級人士來領導兩個新成立的公民團體,目的在振興舊金山空蕩蕩的市中心和停滯不前的經濟。

新聞網站「舊金山標準」(San Francisco Standard)報導,羅偉政府正在組建兩個團體,第一個團體是「舊金山夥伴關係」(Partnership for San Francisco),是由羅偉20年前創辦的反貧困非營利組織「轉捩點社區」(Tipping Point Community)董事會成員、也是前第一信託銀行(First Republic Bank,又譯第一共和銀行)總裁奧古斯特-迪懷爾德(Katherine August-deWilde)以20世紀70年代經濟低迷時期的「紐約市夥伴關係」(Partnership for New York City)為藍本成立的。

「舊金山夥伴關係」招募的對象包括了三位在科技界和金融界身居高位的女性,她們是奧古斯特-迪懷爾德、慈善家羅琳‧喬布斯(Laurene Powell Jobs;編按,即蘋果公司共同創始人兼前執行長史蒂夫·賈伯斯遺孀)和谷歌母公司Alphabet總裁暨投資長波拉特(Ruth Porat)。和羅偉一樣,這三位女性都非常富有,在舊金山擁有豪宅,但她們很少參與舊金山政府事務。「舊金山標準」稱,奧古斯特-迪懷爾德將任命羅琳‧喬布斯和波拉特為「舊金山夥伴關係」聯合主席。

據消息人士透露,「舊金山夥伴關係」同時還在招募另一批高階層人士,包括Open AI的奧特曼(Sam Altman)、Salesforce的班尼奧夫(Marc Benioff)、Gap的狄克森(Richard Dickson)、Levi Strauss & Co.的賈斯(Michelle Gass)、DoorDash的徐迅(Tony Xu)等20多人。

羅偉政府組建的第二個團體是一個公私立合作的實體,名為「舊金山市中心發展法人集團」(San Francisco Downtown Development Corp.),目的在為陷入困境的中央商業區籌集資金。和「舊金山夥伴關係」一樣,「舊金山市中心發展法人集團」提出的一個概念,和911事件後成立的「下曼哈頓發展法人集團」(Lower Manhattan Development Corp.)最先提出的一個概念相同。

「舊金山市中心發展法人集團」將由投資公司Sixth Street聯合總裁史蒂普曼(David Stiepleman)領導。史蒂普曼是律師出身,曾與羅偉的經濟發展與住房政策長席格(Ned Segal)在高盛(Goldman Sachs)共事過。

「舊金山標準」稱,這兩個新團體已在祕密掩護下開始工作了數周,都與舊金山市長辦公室有密切的接觸。羅偉希望這兩個團體能成為舊金山的永久性公民團體,就算他未來卸任後也可以繼續存在。