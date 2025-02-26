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華協中心228午宴 表彰社區先鋒佩斯金、梁榮浩

記者王子涵／舊金山報導
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華協中心行政主任楊重賢表示，2025年是蛇年，象徵重生與更新。（記者王子涵╱攝影）
華協中心行政主任楊重賢表示，2025年是蛇年，象徵重生與更新。（記者王子涵╱攝影）

由華協中心（CCDC）主辦的年度農曆新年午宴，將於28日在華埠康年酒家舉行。舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）與市議長孟達文（Rafael Mandelman）將出席活動，與500名政商界人士及社區居民共慶新春，回顧過去並展望華埠與舊金山的未來發展。

華協中心行政主任楊重賢（Malcolm Yeung）表示：「2025年是蛇年，象徵重生與更新。正如蛇蛻皮變化，三藩市(舊金山)與加州正經歷重要變革。我們期待新當選的市長與官員帶領這座城市迎來經濟復甦與華埠的繁榮發展。」

在當天的活動中，華協中心將特別頒發「社區先鋒成就大獎」給兩位傑出社區領袖，分別是前舊金山市議長佩斯金（Aaron Peskin）及社區住客聯會（Community Tenants Association）前會長梁榮浩（Wing Hoo Leung），以表彰他們對社區的長期貢獻。

佩斯金曾於2001至2009年及2015至2025年擔任舊金山第三區市議員，是全市歷史上任期最長的市議員之一。他在房屋政策、租戶保障及社區發展方面發揮關鍵作用，並致力於維護華埠與北岸區的小商業及傳統機構，堪稱弱勢群體的堅定擁護者。

梁榮浩自2011年起擔任社區住客聯會會長，直至近期榮休。17年來，他不遺餘力爭取低收入長者與租客的住房權益，並在市政廳為社區基層發聲，推動重要政策改革，改善華埠居民的生活福祉。

主辦單位表示，此次春宴的成功舉辦，離不開Amazon、Cahill Contractors、Core Financial、Liu-Mei Fund及Wells Fargo Bank等企業的慷慨贊助，使超過500名居民與嘉賓得以免費享用佳餚，並共度溫馨節慶時光。

華協中心將持續透過各類社區活動，促進居民交流，凝聚社區力量，共同為華埠的未來發展貢獻心力。

華埠 舊金山 低收入

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