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NBA名嘴巴克利改變態度示好金山球迷 捐錢當志工

記者王子涵／舊金山報導
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巴克利（後排中）親自參與志工服務，為游民提供餐點，並與當地居民互動。（GLIDE提供）
巴克利（後排中）親自參與志工服務，為游民提供餐點，並與當地居民互動。（GLIDE提供）

曾多次公開批評舊金山NBA名嘴巴克利（Charles Barkley），近日在舊金山的NBA全明星周末活動期間，卻出人意料地改變了態度，不僅稱讚新市長羅偉（Daniel Lurie），還表示願意與其合作，共同提升城市形象。這一舉動令人驚訝，因為巴克利過去曾是舊金山最直言不諱的批評者。

巴克利此前多次公開表達對舊金山的不滿，甚至稱其為「老鼠橫行的地方」，並在不同場合形容這座城市是「美國的腋下」。今年年初，他還曾表示，自己絕不會來舊金山參加NBA全明星賽。

在TNT電視台NBA全明星周末線下直播節目中，巴克利試圖緩和與舊金山球迷的關係，他在節目中表示：「其實我喜歡舊金山，真的喜歡。」然而，現場的觀眾顯然並不買帳，依然對他報以噓聲。這讓巴克利頗感無奈，甚至當他提議「讓我們一起幫助舊金山的無家可歸者」時，噓聲依舊不減。

對此，巴克利直言：「我剛剛說要幫助無家可歸者，這些人還在噓我，真是愚蠢。」這番話再度引起爭議。

巴克利親自參與志工服務，為游民提供餐點，並與當地居民互動。（GLIDE提供）
巴克利親自參與志工服務，為游民提供餐點，並與當地居民互動。（GLIDE提供）

儘管與舊金山球迷的關係仍然緊張，巴克利卻在實際行動上展現了誠意。他於周六來到位於舊金山田德隆區的GLIDE中心，親自參與志工服務，為遊民提供餐點，並與當地居民互動。不僅如此，巴克利還在TNT的節目上宣布，他向GLIDE捐贈25萬元，幫助該機構繼續推動社會正義和貧困救助計畫。

他表示：「GLIDE所做的工作令人敬佩，我想向他們致敬，並提供實際幫助。」

GLIDE中心對此深表感謝，並在社群媒體上表示：「我們從未想到巴克利會在全國直播節目中提到我們，還慷慨地做出如此巨額捐款！GLIDE衷心感謝他的愛與支持！」

除了投入公益活動，巴克利還對舊金山新市長羅偉表達了支持與讚賞。他在受訪時表示：「我知道這座城市面臨許多挑戰，但我也看到市府正在努力改善現況。我很期待能夠與新市長團隊合作，為舊金山的未來貢獻一份力量。」

這番話與他過去的強烈批評形成鮮明對比，也讓外界對他的態度轉變充滿好奇。羅偉市長近日推動了一系列城市清潔與社區援助計畫，試圖改善遊民問題，並提升舊金山的城市形象。巴克利的表態，無疑為這些政策增添了一份名人效應。

舊金山 NBA 羅偉

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