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最嚴重流感季 灣區醫院大爆滿 急診人數劇增

記者徐蓓蓓／舊金山灣區報導
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預防流感，最好接種流感疫苗，提升群體免疫力，降低重症風險；示意圖。（圖／123RF）
預防流感，最好接種流感疫苗，提升群體免疫力，降低重症風險；示意圖。（圖／123RF）

舊金山紀事報報導，加州目前正在經歷極其嚴重的流感季，目前入院人數不斷上升，並且可能會持續數周。

舊金山灣區的狀況尤其嚴峻。舊金山加大感染疾病專家陳子平（Dr. Peter Chin-Hong）表示，流感病毒已經達到驚人的水平。他稱2025年為「灣區流感之年」，並且提到流感導致急診人數劇增。

陳子平表示，目前地方診所超過70%的呼吸系統病毒測試顯示流感病毒陽性，遠遠超過鼻病毒、新冠病毒和普通感冒病毒的總和。「我們全天都在收到醫院已經爆滿的簡訊。流感似乎無處不在。」

加州公共衛生廳的數字顯示，流感測試陽性率在2月1日飆升到27.8%，而鼻病毒的陽性率跌到5%，新冠病毒陽性率是2.4%。

雖然全美已經有68起人類感染禽流感的案例，其中38起在加州（多數和與感染禽類或養牛接觸有關），但衛生部的上一份報告中沒有顯示在人體檢測到禽流感病毒。

陳子平建議，沒有接種流感疫苗的人應該馬上接種。

流感季通常持續到5月，但疫苗一般要兩周時間才會生效。接種疫苗可以減少入院風險，減輕症狀。疫苗可以形成對三個已知會造成嚴重疾病的流感毒株的防護，其中包括H1N1和 H3N2。

陳子平表示：「雖然新冠對高齡人士的影響尤其大，流感可能導致兒童重病甚至死亡。」

對於已經感染流感的人士，陳子平建議利用特敏福（Tamiflu）等藥物進行抗病毒治療。值得注意的是這類藥物一般在出現症狀後48小時之內服用最有效。

禽流感 流感疫苗 加州

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