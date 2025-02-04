犯罪追蹤 聖荷西警方將整合3000個攝像頭

聖荷西警局線上會議。（記者龔玥╱翻攝）

聖荷西 警察局（SJPD）最近舉辦了一場公開網路研討會，詳細討論實時情報中心（Real-Time Crime Center, RTCC）如何整合城市現有的公共安全攝像頭網路，以提高犯罪偵查和社區安全能力。

目前聖荷西市交通和停車管理部門在全市範圍內安裝了近3000個攝像頭，其中警察局將使用其中的1020個用於即時犯罪追蹤。攝像頭的使用將根據犯罪趨勢進行動態調整。這些攝像頭將全天候運作，錄製的視頻資料會保存30天，為員警提供即時情報支援。

聖荷西警察局表示，他們將堅持透明和公平的原則，確保居民知曉這些攝像頭的安裝地點和功能。攝像頭主要覆蓋公共區域，包括人行道、十字路口等，而不會涉及居民的私人空間或後院。

對於隱私保護的擔憂，警察局表示，只有經過授權的警察才能訪問攝像頭資料，且所有資料的使用將嚴格限定在犯罪偵查和公共安全用途。

在被問及如何衡量該專案的成功時，警察局表示，將通過記錄案件破獲資料和成功案例來評估即時情報中心的成效。所有資料將按季度向政府彙報，同時公開發佈年度報告。

聖荷西警察局強調，攝像頭項目目前僅針對公共安全問題，並不涉及交通違章監控。未來，隨著社區參與度的提升，警察局計畫進一步擴展攝像頭網路，但目前並無預算 用於安裝更多的政府攝像頭。