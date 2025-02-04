我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「反壟斷法」 立案調查Google 對鎢等稀有金屬出口管制

反制川普關稅 中國宣布對美能源、皮卡等商品加徵10至15%關稅

犯罪追蹤 聖荷西警方將整合3000個攝像頭

記者龔玥／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖荷西警局線上會議。（記者龔玥╱翻攝）
聖荷西警局線上會議。（記者龔玥╱翻攝）

聖荷西警察局（SJPD）最近舉辦了一場公開網路研討會，詳細討論實時情報中心（Real-Time Crime Center, RTCC）如何整合城市現有的公共安全攝像頭網路，以提高犯罪偵查和社區安全能力。

目前聖荷西市交通和停車管理部門在全市範圍內安裝了近3000個攝像頭，其中警察局將使用其中的1020個用於即時犯罪追蹤。攝像頭的使用將根據犯罪趨勢進行動態調整。這些攝像頭將全天候運作，錄製的視頻資料會保存30天，為員警提供即時情報支援。

聖荷西警察局表示，他們將堅持透明和公平的原則，確保居民知曉這些攝像頭的安裝地點和功能。攝像頭主要覆蓋公共區域，包括人行道、十字路口等，而不會涉及居民的私人空間或後院。

對於隱私保護的擔憂，警察局表示，只有經過授權的警察才能訪問攝像頭資料，且所有資料的使用將嚴格限定在犯罪偵查和公共安全用途。

在被問及如何衡量該專案的成功時，警察局表示，將通過記錄案件破獲資料和成功案例來評估即時情報中心的成效。所有資料將按季度向政府彙報，同時公開發佈年度報告。

聖荷西警察局強調，攝像頭項目目前僅針對公共安全問題，並不涉及交通違章監控。未來，隨著社區參與度的提升，警察局計畫進一步擴展攝像頭網路，但目前並無預算用於安裝更多的政府攝像頭。

聖荷西 預算

上一則

灣區華人經典喜劇 領帶 vs.高跟鞋 2025年2月15日、16日在Starbright Theater加演三場

下一則

背負2400萬元赤字 蘇諾瑪州大教職員縮編、裁撤課程

延伸閱讀

聖荷西Pacific Rim商場喜迎蛇年 新春特惠活動盛況空前

聖荷西Pacific Rim商場喜迎蛇年 新春特惠活動盛況空前
趙本山攜團演出將至南加 票價瘋漲上千 只因...

趙本山攜團演出將至南加 票價瘋漲上千 只因...
聖荷西招募消防員 薪酬福利佳 年薪上看11.4萬元

聖荷西招募消防員 薪酬福利佳 年薪上看11.4萬元
填補托雷斯空缺 薩拉斯獲任命聖荷西臨時市議員

填補托雷斯空缺 薩拉斯獲任命聖荷西臨時市議員
聖荷西蛇年花藝展16件作品 年節元素綻放

聖荷西蛇年花藝展16件作品 年節元素綻放

熱門新聞

Ad Hoc餐廳的酪乳炸雞（Buttermilk Fried Chicken)被評為2025全美最佳炸雞。（取自Ad Hoc餐廳網站）

2025全美最佳炸雞就在灣區

2025-01-27 21:03
周末暴風雨將浸透灣區 內華達山區將降下幾英尺厚積雪。（取自Pexels）

大氣河降臨 周末狂風暴雨大雪 已發布灣區洪水警報

2025-02-01 01:20
聊天機器人公司GameOn涉嫌詐欺，執行長華裔妻子瓦萊莉‧劉被拍到於2024年6月3日進入舊金山一家銀行。（舊金山聯邦地方法院提供）

聊天機器人GameOn執行長及華裔妻 涉詐騙投資人被控25罪

2025-01-29 17:11
數據顯示，灣區住有近50萬名無證移民，以聖塔克拉拉縣為最多。（美聯社）

灣區近50萬非法移民 面臨遞解出境命運

2025-01-28 01:19
聖荷西市長馬漢27日證實，聯邦移民局在當地採取了逮捕無證移民的行動。（電視新聞截圖）

威脅成真 ICE在聖荷西逮捕無證客

2025-01-28 01:20
兒子滑板車被搶，父親博納爾試圖要回，不幸被未成年搶劫者開槍打死。（取自GoFundMe網站）

兒滑板車被搶 父親當面對質未成年劫匪 被尾隨開槍打死

2025-01-31 20:15

超人氣

更多 >
一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」
大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因
賽百味這5種餐點 員工：最好不要點

賽百味這5種餐點 員工：最好不要點
大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人
南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？