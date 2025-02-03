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加州國會議員帕迪亞 質疑軍方在中谷水壩放水

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
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加州國會參議員帕迪亞質疑軍隊在中谷水壩放水。（取自帕迪亞網站）
加州國會參議員帕迪亞質疑軍隊在中谷水壩放水。（取自帕迪亞網站）

加州國會參議員帕迪亞（Alex Padilla)日前致信防長赫格賽斯（Pete Hegseth)，質疑軍隊在加州中谷地區放水的做法。

帕迪亞辦公室表示，帕迪亞是參議院環境和公共事業委員會的成員。美國陸軍工兵部隊（the Corps)在杜拉瑞縣卡維湖（Lake Kaweah)和成功湖（Success Lake)進行了未事先計畫的放水行動。據稱是要協助洛杉磯縣滅火，但洛縣火勢目前幾乎已經完全控制住了。

地方官員警告工兵部隊，部隊計畫的放水量會造成卡維河和圖利河（Tule River)河水泛濫，對下游社區和農場造成威脅，也會浪費本來可以用於夏季灌溉的水源。

帕迪亞辦公室發布的聲明稱，放水的決定源自川普總統要求聯邦機構最大化加州水源輸送的行政令。聲明還稱總統的政令錯誤宣稱加州的水利政策是導致洛杉磯縣毀滅性大火的罪魁禍首。

帕迪亞在信中表示：「要減少計畫外的放水給下游社區和農場帶來的風險，需要地方官員和安全人員以及下游農場的緊密合作。基於我從選民處聽到的憂慮以及最近的報告，似乎事先通知非常欠缺，魯莽地將下游居民至於危險之中。」

帕迪亞在信中向赫格賽斯提出了如下四個問題：  一、誰指示了這些放水行動？

二、如果這些放水行動的目的是為了幫助洛杉磯縣撲滅野火（已經基本被完全控制），有沒有運輸這些水源到洛杉磯的具體計畫，而不是只是把水排放到杜拉瑞湖在那裡蒸發掉？

三、灌溉區域和公共安全人員的到了什麼樣的通知以及多少事前通知來應對這些增加的流量？ 四、這些水流會給杜拉瑞湖的社區包括私人業主造成怎樣的影響？

信上最後強調：「在以上幾點保持清晰和透明對於確保公眾知情權，程序合理以及任何以預防自然災害為名的行動獲得應有的效果都非常關鍵。」

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