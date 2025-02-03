華裔作家Debbie Chinn憶兒時過年 在自家餐館辦宴希

Chinn的回憶錄記述了家族的移民歷史和自己伴隨家庭餐館成長的經歷。（受訪者提供）

灣區華裔 作家Debbie Chinn（陳黛比，音譯）蛇年春節之際回憶自己童年農曆新年的景象。

Chinn表示，農曆新年在自己小時候是家中的重要傳統。父母會在自家的麻將餐館（Mah Jong Restaurant）舉辦盛宴，並邀請特別來賓、各路名流和重要嘉賓來參加。

每年餐館只有兩晚會歇業，其中一天就是農曆除夕。這天被用來重新裝扮整個餐館，還要擺上供桌，搭好供娛樂和跳舞的幾個舞台。

Chinn小時候站在過年的供桌前。（受訪者提供）

一天之中會有各種新鮮的食材到貨，餐館停車場滿是卸貨的卡車，東西多到無法想像。宴會桌、乾淨桌布、中文條幅、大衣架、香菸、雪茄、酒杯、酒水和各種調酒器等。因為餐館的三個包間、兩個雞尾酒沙龍還有特別來賓的專門區域都有宴席，所以還有其他餐館幫忙運來他們的餐椅。

此外，本地其他餐館老闆還會派自己的員工過來幫忙送雞尾酒、跑堂和洗盤子，一直要忙整個通宵。廚師、服務生、經理和迎賓會開會討論上菜、入座以及12道菜的宴席菜單，其中包括一道200多人份的烤乳豬。

而歇業的另一晚就是農曆新年。餐館會全員上陣，拋光銀器玻璃杯、擦洗窗戶櫃檯、準備煙花，排練舞獅。Chinn在自己七年級的作文「我們的新年慶祝」裡，把這一切總結為一場沒有停頓、與時間賽跑的狂熱經歷。她寫道：「這一切結束後，你必須要回到家歇上幾天。」

Chinn是出生在紐約長島 的第一代華裔。在其他小孩忙著留宿派對、夏令營和體育運動的年紀，她的童年大部分時間是在家裡的中餐館度過的。她說，自己三歲就開始賣香菸，六歲就開始坐在吧台的高凳子上給櫻桃和菠蘿片插上小紙傘。

餐館生意變得愈來愈好以後，又擴展成一個當時時興的波里尼西亞風的夜店。而她每周上完中學的課程之後晚上還要到餐館加入其他舞者去跳南島風情的草裙舞和戰舞。