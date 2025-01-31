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針對川普終止出生公民權 聖塔克拉拉縣提訴列被告

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
聖塔克拉拉縣議長李洲曉表示，與憲法衝突的行政令沒有法律依據。(本報檔案照)
聖塔克拉拉縣議長李洲曉表示，與憲法衝突的行政令沒有法律依據。(本報檔案照)

聖塔克拉拉縣政府30日發布訊息，稱已經就川普總統企圖中止出生公民權的違憲行政令，向聖荷西聯邦法院提起訴訟，並詳述了川普政令對聖縣政府及其服務弱勢居民能力的影響。

訴狀將川普總統及其他在執行該政令中發揮作用的頂層聯邦官員作為被告。川普總統在20日就職後幾小時內就發布了政令，要求整個行政機構推翻150年來的憲法保證，即每一個出生在美國的嬰兒都是美國公民，無關其父母的身份。這項權利在1868年通過第14修正案正式生效，並在1898年通過黃金德案得到確認。

聖塔克拉拉縣議長李洲曉（Otto Lee)表示：「出生公民權已經通過第14修正案在美國憲法中明確。與憲法衝突的行政令沒有法律依據，只會給移民家庭和所有美國人造成不必要的混亂和困境。」

川普的行政令會令數百萬在美國土地上出生的孩子無法享有完整美國公民權利。如果政令生效，在美國境內出生的孩子如果生物學母親或父親不是公民或綠卡持有者，就不是美國公民。

如果執行，川普政令會讓聖塔克拉拉縣境內數以千計居民的孩子無法享有美國公民權帶來的福利、優惠和保護。這其中包括：享有來之不易的安全的難民和尋求庇護者，持有H-1B簽證在本縣憑技能工作的來自他國的專業人士，持有簽證的學生，在此居住並對社區和地區經濟做出貢獻的無證移民。

縣執行長威廉斯(James R. Williams)表示：「聖縣再次和被聯邦政權針對的社區成員站在一起。在總統試圖違憲和單方面抹殺數百萬美國兒童公民權的時候，我們不會坐視不管。」

根據人口統計數據，聖塔克拉拉縣是全美最多元的社區之一。大約40%的本縣居民（估計77萬3000人）出生在美國之外，大約54%的居民在家不說英語。超過60%的兒童至少父母有一方在外國出生。這些數據不僅在加州最高，在全美各縣中也是排名靠前。

聖塔克拉拉縣政府對川普取消出生公民權行政命令提起訴訟。（記者徐蓓蓓／攝影）
聖塔克拉拉縣政府對川普取消出生公民權行政命令提起訴訟。（記者徐蓓蓓／攝影）

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