促能源升級 矽谷清潔能源公司推冬季儲蓄計畫

居民可申請冬季儲蓄計畫。（桑尼維爾政府提供）

為加速實現全電化生活的願景，矽谷 清潔能源公司（Silicon Valley Clean Energy, SVCE）推出冬季儲蓄 計畫。這一計畫能為居民提供經濟激勵和清潔能源解決方案，幫助家庭降低能源消耗、減少碳排放，同時為矽谷的可持續發展注入新的動力。

通過減少家庭和車輛使用化石燃料的依賴，不僅可以顯著改善空氣品質，還能為全球應對氣候變化的努力做出貢獻。據統計，目前超過50%的矽谷碳排放來源於家庭供能和交通工具使用的化石燃料。面對這一挑戰，SVCE提出一系列以電力為核心的環保解決方案，力圖為矽谷打造一個更綠色、更健康的未來。

冬季儲蓄計畫為居民提供多種激勵措施，通過降低經濟門檻，鼓勵更多家庭參與能源升級。居民升級家中用電設備，如暖氣、熱水器、爐灶等，有機會得到8750美元的回扣，用於購買高效電器，替代傳統的天然氣設備。符合收入條件的居民額外獲得4250美元的補助，確保低收入家庭也能負擔清潔能源升級費用，實現能源公平。

在推動交通電氣化方面，SVCE為購買或租賃新舊電動車 或插電式混合動力車的居民提供2000美元的折扣。此外，居民還可通過SVCE的Go Electric顧問服務 申請超過1萬美元的聯邦和地方獎勵，進一步降低電動車成本。

除了提供經濟支援，SVCE還通過社區合作，提升項目的覆蓋範圍和實施效果。SVCE官方網站表示：「清潔能源轉型不僅是技術升級，更是一場社區行動。通過冬季儲蓄計畫，希望每一位矽谷居民都能參與到清潔能源的推廣中，為子孫後代打造一個更綠色、更健康的未來。」

SVCE指出，他們將在未來的專案中優先採用資料驅動的政策，確保居民的實際需求得到滿足。比如在推廣電氣化家庭設備時，將結合居民的使用習慣和能源消耗模式，為每個家庭提供量身定製的解決方案。