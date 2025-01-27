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美中藝術家揮毫迎新春 寫福送福傳愛

記者李怡／舊金山報導
中美藝術家攜手書法慶新春，福字送暖舊金山圖書館。（記者李怡／攝影）
中美藝術家攜手書法慶新春，福字送暖舊金山圖書館。（記者李怡／攝影）

中國農曆新年即將到來之際，舊金山公立圖書館華裔中心上周末迎來了一場別開生面的文化盛宴「寫福送福」活動。這場活動由舊金山市圖書館華裔中心聯合江蘇省中國畫學會、江蘇省僑聯國際文化交流促進會、美國中國畫學會等共同合作舉辦。多位美中藝術家及各族裔民眾齊聚一堂，通過書法藝術共同慶祝農曆新年的到來。

活動現場氣氛熱鬧。多位來自中國的書法名家為民眾現場書寫象徵吉祥如意的「福」字，並將「福」字分發給民眾，向每位參與者送上誠摯的新年祝福。這一獨特的方式不僅傳遞了新春的喜慶氣氛，也展現了書法藝術的獨特魅力。許多觀眾手捧「福」字，笑容洋溢，為新年增添了一份美好的期盼。

中國藝術研究院藝術培訓中心導師樊蕾是本次活動的藝術家之一，表達了參與此次活動的激動與榮幸。她表示：「作為一名女性藝術家，我一直渴望通過藝術搭建文化溝通的橋樑。這次能夠在舊金山與美國民眾分享中國新春文化，用書法這種古老的藝術形式傳遞祝福，為中美民間藝術交流貢獻一份力量，我感到無比自豪。」

美中藝術家攜手書法慶新春，福字送暖舊金山圖書館。（記者李怡攝影）
美中藝術家攜手書法慶新春，福字送暖舊金山圖書館。（記者李怡攝影）
美中藝術家攜手書法慶新春，福字送暖舊金山圖書館。（記者李怡／攝影）
美中藝術家攜手書法慶新春，福字送暖舊金山圖書館。（記者李怡／攝影）

江蘇省中國畫學會副會長兼秘書長翟優分享感悟：「這次『寫福送福』活動堪稱一次文化交流的盛會。中美藝術家與當地民眾親密互動，通過面對面的書法體驗，讓更多人感受到中國春節文化的獨特魅力和書法藝術的博大精深。這樣的文化活動真正將中華文化融入了美國社會，為促進跨文化交流注入了新的活力。」

活動不僅吸引了眾多當地華人華僑參與，也吸引了許多其他族裔的市民前來體驗。在藝術家們的帶領下，民眾紛紛拿起毛筆，共同書寫「福」字，感受中國書法藝術的魅力。這種零距離的互動，不僅增進了美中文化之間的理解與交流，也為當地民眾帶來了別樣的春節回憶。

中美藝術家攜手書法慶新春，福字送暖舊金山圖書館。（記者李怡／攝影）
中美藝術家攜手書法慶新春，福字送暖舊金山圖書館。（記者李怡／攝影）

中國駐舊金山總領館參讚王文輝表示，在此次活動中，藝術成為了文化溝通的橋樑。通過書法這一傳統藝術形式，美中藝術家和各族裔民眾用文化共鳴架起了友誼的紐帶。不僅是一場藝術的交流，更是一場跨越文化的對話。舊金山圖書館「寫福送福」活動，真正讓中華文化走進了美國民眾的生活，也為美中民間文化交流寫下精彩的一頁。

書法 舊金山

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