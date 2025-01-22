失出生公民權？待產華女天塌了 華人：2月剖腹產還來得及

在川普頒發行政令後，一位赴美待產的媽媽表示「天塌了」；圖為示意圖。(取自Pexels網頁)

川普 上任首日就簽署了一系列行政令，其中終結「出生公民權」在華人社群炸開了鍋，引發熱議。一位於今年1月入境美國打算在這裡生孩子的葉子（化名）在聽到該消息表示，「天塌了」。一些觀點指出，川普行政令被落實執行的可能極低，也有網友對即將臨產的夫婦提出建議「在2月緊急剖腹產還來得及」。

葉子於1月中旬來到南加州 ，打算在這裡生孩子。她的預產期是兩個月後，而川普取消出生公民權行政令為30天後，很可能受到該行政令的影響，她說︰「天塌了。」葉子表示，本以為能入境成功就「萬事大吉」了，「沒想到整這齣」，她說實在不行，就當來旅遊一趟了。

出生公民權在1868年寫入憲法第14修正案。但直到1898年「美國黃金德案」（United States v. Wong Kim Ark）的裁決後，這一權利才得到鞏固。可以說，出生公民權是華裔爭取公民權最重要的成就。

目前舊金山灣區面臨生產的華裔年輕夫婦，多數以工作簽證 （H1B）、學生簽證（F1）為主，在川普的行政令符合母親「合法但臨時身分」的定義，引起不少擔憂的聲音。

科技業者Sherry表示，一般來說拿到工作簽證，等待綠卡申請的周期平均為五到六年，申請人的年齡也多在26歲到35歲之間，「對於女性來說，這正是最佳生育的年齡，不少年輕的華人家庭正是在這個時期迎來新生命」。

Sherry稱，終結「出生公民權」是對所有移民的羞辱，也是對女性生育權的再次歧視和壓迫。「難道移民家庭的女性決定生孩子，還要等到拿到永久身分？等到那時，最佳生育期早已不在，這給多少渴望組建家庭的年輕人，造成沉重的打擊。」

有網友在小紅書留言：「川普早在競選時就透露要取消出生公民權，相信很多法律機構早已準備好了訴狀，當務之急是提起訴訟，暫緩行政令的實施。」

網友RZ表示：「要是這個案子真的到了最高法院，並且最高法院真的判定聯邦勝訴，那真是法律和法治的悲哀，律師也沒必要做了，這個國家也沒必要留了。」

在南加州經營月子中心的李先生表示，該行政令出台後，月子中心的媽媽都在詢問他的看法。李先生說，準媽媽們多少有點焦慮，但這裡的寶媽還是不會為了孩子的美國身分提前催產，而是要根據自身狀況而定，「不會因為政策讓孩子受委屈」。

川普的這條行政令在社交平台上也炸開了鍋，有的說自己是1月21日預產期，不知道是否來得及，還有寶媽稱預產期是在3月底，「瑟瑟發抖。」大家都群策群力，提出解決辦法。包括有人建議去加拿大生產，有人建議提前剖腹產等。

對於是否有赴美生子的準媽媽為了趕在行政令生效前提前要求催產或剖腹產？一位南加州的曾為很多赴美產子媽媽接生的醫師回應︰「對不起，這個事情太敏感了，我們沒有辦法回答。」