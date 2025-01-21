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加州野火傷害 房屋保險問題讓東灣1高級社區改現金交易

編譯廖宜怡／綜合報導
加州房屋保險問題造成東灣高級退休社區羅斯穆爾難以獲得需要的保險覆蓋程度。（取自房地產網站）
加州房屋保險問題造成東灣高級退休社區羅斯穆爾難以獲得需要的保險覆蓋程度。（取自房地產網站）

羅斯穆爾（Rossmoor）是位於東灣核桃溪（Walnut Creek）西南方一個遠離喧囂的靜謐社區，人口約1萬人，但在加州野火造成嚴重破壞後，他們也難以逃脫房屋保險問題。

房地產經紀人畢爾（Mary Beall）表示，擁有約6700個住宅和高級設施的羅斯穆爾是一個非常美麗的社區，宛如一個鄉村俱樂部，住有許多退休人士。然而，房屋保險危機讓這個世外桃源深受其害，不但個人房屋保費飛漲，讓許多羅斯穆爾居民無力負擔，還造成當地房屋銷售現在幾乎都以現金交易的現象。

畢爾指出，羅斯穆爾過去大約只有六成到七成的房屋是以現金交易，但自去年2月以來，幾乎所有交易都是以現金進行，除了少數使用另類貸款和融資的買家。雖然純現金交易還未像許多人擔心的那樣為社區帶來嚴重打擊，但仍產生了負面影響，例如2024年的房屋銷售量比2023年下降了約10%。

除了對房屋銷售產生影響，房屋保險危機還使羅斯穆爾需要現金的退休居民難以獲得可用來支付醫療費用和上漲月費的反向房貸（reverse mortgage）。畢爾說：「他們現在只能出售房產才有錢可用，是真正的受害者。」

作為一個經過規畫、擁有許多公共設施和多種不同類型住房的社區，羅斯穆爾是由非營利組織「黃金雨基金會」（Golden Rain Foundation）負責管理，房屋保險也是由「黃金雨基金會」統一購買，承保範圍涵蓋社區公共設施和公寓、城鎮屋和獨棟屋，但不同類型建築都有獨立的業主協會。

房地產經紀人彼得森（Ann Peterson）表示，羅斯穆爾的房價過去一年下跌了約7%到11%，目前房價從20萬元到260萬元不等，業主協會費用則上漲了近20%，每月月費從883元到1896元不等。

由於房屋保費大幅上漲，黃金雨基金會總經理馬瑟森（Jeff Matheson）表示，羅斯穆爾的物業價值約27億7000萬元，但基金會能負擔的保險理賠額度只能涵蓋43%的價值。

保險 保費 退休

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