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阿拉米達縣出售屋崙體育館交易 最快2月完成

記者劉先進／屋崙報導
阿縣出售屋崙體育館的交易，最快可能在2月完成。圖為體育館內運動家職棒隊的比賽。（記者劉先進／攝影）
阿縣出售屋崙體育館的交易，最快可能在2月完成。圖為體育館內運動家職棒隊的比賽。（記者劉先進／攝影）

阿拉米達縣議會本周全票通過一項決議和條款清單，同意將縣府擁有的屋崙體育館（Oakland Coliseum）半數股權出售，意味著整樁交易最快可能在2月完成。

阿拉米達縣與屋崙市府共同擁有體育館的產權，各自占股份一半。體育館本來坐擁三支一級職業球隊，包括NBA金州勇士、美式足球隊突襲者（Raiders）和運動家職棒隊（A's）。但勇士搬到金山，突襲者遠走拉斯維加斯，運動家也決定搬走。

阿縣議員勵琪表示，議員投票通過的條款，還包括體育館物業將分配給一個單一實體，以便...
阿縣議員勵琪表示，議員投票通過的條款，還包括體育館物業將分配給一個單一實體，以便制定未來經濟發展計畫。（記者劉先進／攝影）

此次阿縣議員投票通過，將50%的體育場股份，出售給非裔體育和娛樂集團（AASEG）的子公司屋崙收購公司（Oakland Acquisition Company）。阿縣議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）指出，通過的條款，還包括體育館物業將分配給一個單一實體，以便制定未來經濟發展計畫。縣議會還指示縣法律顧問和談判代表在30天內敲定交易條款。這意味著2月初，就能完成相關交易。

在此之前，屋崙市在2024年已同意將其一半股份出售給非裔體育和娛樂集團。

勵琪作為前屋崙市議會主席，她在2024年6月條例中增加了相關條款，確保在出售時附帶契約限制，要求至少為低收入家庭提供25%的可負擔房，並簽訂社區福利協議，以解決勞工標準、小型本地企業承包、勞動力工資和生活工資、可持續綠色發展等問題。

屋崙臨時市長詹金斯 (Kevin Jenkins)表示，阿縣的出售，將最終統一該地塊的所有權。這將使 屋崙收購公司、市政府和社區能夠在東屋崙進行關鍵的經濟發展，從而創造數千個新的工作崗位、住房機會和綠地。

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