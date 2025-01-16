洛杉磯山火毀家園 母女灣區重生 找到新家、新學校

因南加州大火而流離失所的母女在灣區找到新家，開始上新學校。（電視新聞截圖）

據國家廣播公司灣區 （NBC Bay Area）報導，一對母女因南加州 大火被迫撤離家園，現在，她們在灣區找到了正常的生活。

帕茲（Tanya Paz）和她的女兒克萊門汀（Cementine Goldstein）沒有想到，上周二（7日）提前放學後，再見到她的學校將不是一件容易的事。

「她的學校提前放學了，」帕茲說，「由於大風，我們進行了緊急接送。」當天傍晚，伊頓野火（Eaton Fire）在他們北面燃起，到周三（8日）早上，他們得知大火正迅速蔓延到艾塔迪那（Altadena）社區。

克萊門汀回憶，那天的天空看起來很不一樣。她說：「當我醒來時，天空不再是普通的顏色，而是黃色的。」

他們被迫離開位於艾塔迪那的家。帕茲說：「我們正好在正式疏散區之外，但是，警察卻在疏散我們所在的區域。」

「警察來了，叫了媽媽很長時間，然後說走吧，」克萊門汀說。

接下來的幾天裡，他們一直在等待最新消息。周六（11日），他們得知克萊門汀的學校很安全，沒有受到什麼破壞。但是，回到教室並不容易。帕茲說：「我們明白，重新開學將是一個複雜的過程。」

這時，帕茲決定聯繫灣區的家人和朋友，然後向北走。他們聯繫了位於舊金山的Alta Vista School，這是一所注重科學、技術、工程、藝術和數學教育的學校。學校的團隊很高興能接到這個詢問。

Alta Vista School校長考辛斯（Rob Cousins）說：「在不確定因素如此之多的時刻，我們只想盡力提供幫助。和很多其他學校一樣，我們也希望能夠幫到忙。」

幾天後，克萊門汀踏進了幼兒園的新班級。帕茲說：「我們到的時候，她的椅子上寫著她的名字，小桌子上也寫著她的名字。他們已經為她做好了一切準備。」

克萊門汀似乎很適應這裡，帕茲說她非常感激。她說：「我認為，即使不在家鄉，能夠為孩子提供正常的學習環境和生活習慣，這是Alta Vista幫助我們的一件不可思議的事情。」

洛杉磯 教師聯合會（United Teachers Los Angeles）告訴洛杉磯時報（Los Angeles Times），該組織所代表的約150名學校員工失去了家園，550人流離失所。周二早些時候，州長紐森（Gavin Newsom）宣布了幫助學校恢復和維持資助的措施。