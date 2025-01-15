BART調整發車時間 啟動數十億元改善計畫

BART調整發車時間，Millbrae路段或將受到較大影響。（記者李怡／攝影）

為了提升列車運營效率及安全、加強與其他交通系統的協調，舊金山灣區 捷運(BART)自本周一開始調整列發車時間，並啟動一項耗資數十億美元的現代化建設計畫，包括全面升級其超過半世紀老舊的控制系統。

此次調整是BART推動「大同步」(The Big Sync)計畫的一部分，旨在與灣區其他主要交通系統(如金門渡輪、Caltrain、SMART列車和硅谷交通局)進行時間表的統一和優化。BART發言人Alicia Trost說，這項合作不僅能縮短轉乘等待時間，還能提升整體乘客體驗。「這是眾多交通機構合作的一個成功案例。我們希望通過提高服務質量，吸引更多乘客，並證明我們值得獲得更多資金支持，以推動進一步的改進。」

BART還啟動了對其列車控制系統的全面升級工程。現有的固定區塊控制系統(Fixed Block System)已使用超過50年，限制了一段軌道上同時運行的列車數量，成為全系統約10%延誤的主因之一。

新系統採用基於通信的列車控制技術(CBTC)，允許列車之間保持實時通信並更靠近彼此運行。根據BART的說法，這將顯著提高列車運行的頻率和速度，縮短乘客的整體通勤時間。

「新系統將使列車運行更密集，從而提高整體運輸效率，乘客也能更快到達目的地，」Trost解釋道。該工程計劃分段實施，並主要在夜間進行施工，以減少對乘客日間通勤的影響。

儘管大部分列車班次僅調整數分鐘，但部分路線的乘客仍需注意時間變動，特別是Millbrae地區的晚間班次，可能需要更多次轉乘。BART建議乘客在出行前檢查更新的列車時刻表，以避免不必要的延誤。

對於這一系列變動，部分乘客表示理解與支持。華裔 乘客John Lee說︰「我覺得這是必要的改進，特別是轉乘時少等幾分鐘，真的能改善通勤體驗，且車廂內無家者橫行，衛生安全的感受也需要盡快改善。」

此次「大同步」計畫和控制系統升級是BART多項基礎設施改善措施中的一部分。此前，BART完成了15億美元的跨灣隧道抗震加固工程，以進一步提高系統的穩定性和安全性。