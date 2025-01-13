洛杉磯大火提醒民眾 灣區同樣脆弱 易受野火侵襲

洛杉磯大火提醒民眾，灣區也容易受野火侵襲。(路透)

洛杉磯 慘烈大火的報導，讓屋崙 山居民喬丹（Pamela Jordan）想起去年 10 月，她和鄰居們差點遭到同樣情景。當時時速 40哩的大風將火花吹進了山坡上乾枯的草叢，火焰燒遍了鄰居的院子。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，自1991年屋崙山火災造成25 人死亡，近3000 棟房屋被摧毀以來，灣區 從未經歷過像上周在洛杉磯大片地區肆虐的那種城市大火。這場大火目前造成至少16 人死亡，超過1萬棟建築被摧毀。

但這些火災提醒，從屋崙到聖荷西、從比德蒙到海沃山、從東聖荷西到洛斯蓋圖的灣區山麓地區，同樣存在著脆弱性。洛杉磯的悲劇會發生在這裡嗎？人們準備好了嗎？

屋崙消防局發言人亨特(Michael Hunt) 在談到引發南加州大火的風速時表示：「你可以採取一切滅火措施，調動所有消防員和資源，但你無法真正對抗80 哩/小時的大風。」

去年 10 月，喬丹家附近發生了凱勒大火（Keller Fire）。大火被控制在一所房屋和15畝的範圍內。吸取了1991年悲劇教訓後，當時屋崙消防隊做好了準備。國家氣象局已發布紅旗警告。消防局人員齊備。救援人員已經做好準備。消防車在屋崙山上巡邏。滅火飛機準備起飛。互助人員已待命。天氣很配合。

然而，本周在城市預算危機之下，屋崙市議會關閉了屋崙山的兩個消防站六個月。就像上個月向市政府官員抱怨預算削減的洛杉磯消防局局長一樣，屋崙消防局長卡溫頓（Damon Covington）也不高興：「我們不能承受失去兩個消防站。現在是一月份，加州遭遇了長期以來最嚴重的火災之一。我們必須做好準備。」

洛杉磯距離火災現場有 300 多哩，但許多灣區居民都因火災感受到了個人損失。金州勇士隊教練柯爾失去了位於寶馬山的童年故居。去年夏天，他和 100 位來賓在那裡慶祝了母親的 90 歲生日。

薩拉度加居民布萊克威爾 (Pamela Blackwell) 講述她的女兒如何保留對寶馬山家鄉的最後記憶時，她哽咽了：「她不認為自己會永遠和這棟房子告別。」

然而在布萊克威爾自己位於南灣山坡上的家中，火災危險似乎比以往任何時候都更真實。

她說：「我們盡可能地進行防火修剪等工作，但我們處在一片開放空間內，火災可能會吞噬整個區域。 是的，我害怕。」

在過去的十年中，灣區居民大多必須應對北部地區火災留下的煙霧後果。 2017 年 10 月，聖塔羅莎發生塔布斯大火（Tuppas Fire），火勢順著山勢而下，摧毀了山麓社區，越過 101 號高速公路，吞噬了整個 Coffey Park 分區。

一年後，也就是2018年11月，天堂鎮懸崖上的坎普大火（Camp Fire）燒毀了附近的幾乎整個城鎮，造成85人死亡，1萬3500所房屋被毀。

2020 年8 月，火災距離海灣更近，約3800 次雷擊在北加州引發了300 多起火災，其中包括CZU 大火，摧毀了聖塔克魯茲山區城鎮的近1500 座建築。

但比凱勒山火災早33 年引發的屋崙山火災，仍然是灣區的噩夢。新宣誓就職的國會女議員西蒙（Lateefah Simon）記得，當時她還是一名住在舊金山的九年級學生，煙霧飄過海灣。本周早些時候，她在華府辦公室裡打電話給屋崙臨時市長詹金斯(Kevin Jenkins)，表達她對關閉消防站的擔憂。

去年 10 月，當火勢變得嚴重時，卡溫頓局長調動了所有陸空資源。這次，屋崙有了 1991 年沒有的東西：國家氣象局發出的紅旗警告，不僅提醒居民注意火災危險，還賦予該市權力禁止在某些區域停車，以方便消防車進入狹窄的道路。

去年，屋崙選民通過了一項計畫，每年花費 300 萬元，用於砍伐大部分容易引發野火的路邊植被，並且部署一群山羊來清理超過 1000 畝的市屬土地。

在聖塔克拉拉縣，消防局局長科德卡尤 (Suwanna Kerdkaew) 表示，她得到了縣議會壓倒性的支持。

然而，與大多數山坡社區一樣，聖塔克拉拉縣仍然有狹窄蜿蜒的道路穿過東聖荷西並進入聖塔克魯茲山，可能導致恐慌疏散時道路擁堵。而對消防栓的需求過高，可能會導致消防栓乾涸，就像在洛杉磯一樣。儘管她不認為這會成為一個迫在眉睫的問題。

22 年前，當她加入消防部門時，該部門只有兩輛小型野外消防卡車。如今則有六輛可越野行駛的大型車輛。