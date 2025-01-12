美國銀行卡友 可免費逛博物館 灣區有6家

美國銀行持卡人可免費參觀博物館。（翻攝自BOA官網）

美國銀行（BOA）「博物館 之旅」（Museums on Us）計畫自推出以來，已連續舉辦25年，為持卡人提供了探索文化和藝術瑰寶的絕佳機會。這項計畫透過免費參觀活動讓更多人接觸文化遺產和藝術，激發大眾對歷史、科學和創意的興趣。

每個月的第一個完整周末，持有美國銀行、美林或美國銀行私人銀行信用卡或借記卡的用戶，只需出示有效身分證件和卡片，就可以免費進入全美超過225家參與的博物館和文化機構。灣區 包括The Tech Interactive、Computer History Museum、Oakland Museum of California、SFMOMA（僅限周六）、de Young Museum和Legion of Honor在內的六家知名博物館，均參與了此計畫。

無論是親身體驗科技的無限可能，了解電腦歷史的變遷，還是沉浸在加州 豐富的歷史和藝術遺產中，這些博物館都為不同興趣的訪客提供了多樣化的體驗。

需注意的是，每位持卡人每次僅限免費入場一次，優惠不可轉讓，也不能與其他促銷活動疊加使用。特殊展覽、籌款活動及部分門票展覽不在免費範圍內。因此，建議參與者提前規畫行程，了解具體的展覽安排和開放時間。

美國銀行提供了便捷的線上博物館地圖，用戶可以透過查詢找到自己感興趣的文化機構，同時查看最新的安全協議和防疫措施。為確保順利參觀，用戶還可以直接聯繫博物館以獲取最新資訊。

這一長期項目不僅為大眾提供了探索文化和藝術的便利途徑，也彰顯了美國銀行在支持藝術保護和社區發展的努力。透過與博物館和非營利性文化機構的合作，美國銀行致力於幫助這些機構在經濟和社會中發揮重要作用。藝術和文化的保護不僅關係到歷史的傳承，更關係到未來世代的靈感源泉。

下一個免費參觀的周末是2月1日和2日。