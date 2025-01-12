我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／退休儲蓄 定存或共同基金較好？

舊金山都會區駕駛 每年平均浪費81小時在車陣中

美國銀行卡友 可免費逛博物館 灣區有6家

記者龔玥╱聖荷西報導
美國銀行持卡人可免費參觀博物館。（翻攝自BOA官網）
美國銀行持卡人可免費參觀博物館。（翻攝自BOA官網）

美國銀行（BOA）「博物館之旅」（Museums on Us）計畫自推出以來，已連續舉辦25年，為持卡人提供了探索文化和藝術瑰寶的絕佳機會。這項計畫透過免費參觀活動讓更多人接觸文化遺產和藝術，激發大眾對歷史、科學和創意的興趣。

每個月的第一個完整周末，持有美國銀行、美林或美國銀行私人銀行信用卡或借記卡的用戶，只需出示有效身分證件和卡片，就可以免費進入全美超過225家參與的博物館和文化機構。灣區包括The Tech Interactive、Computer History Museum、Oakland Museum of California、SFMOMA（僅限周六）、de Young Museum和Legion of Honor在內的六家知名博物館，均參與了此計畫。

無論是親身體驗科技的無限可能，了解電腦歷史的變遷，還是沉浸在加州豐富的歷史和藝術遺產中，這些博物館都為不同興趣的訪客提供了多樣化的體驗。

需注意的是，每位持卡人每次僅限免費入場一次，優惠不可轉讓，也不能與其他促銷活動疊加使用。特殊展覽、籌款活動及部分門票展覽不在免費範圍內。因此，建議參與者提前規畫行程，了解具體的展覽安排和開放時間。

美國銀行提供了便捷的線上博物館地圖，用戶可以透過查詢找到自己感興趣的文化機構，同時查看最新的安全協議和防疫措施。為確保順利參觀，用戶還可以直接聯繫博物館以獲取最新資訊。

這一長期項目不僅為大眾提供了探索文化和藝術的便利途徑，也彰顯了美國銀行在支持藝術保護和社區發展的努力。透過與博物館和非營利性文化機構的合作，美國銀行致力於幫助這些機構在經濟和社會中發揮重要作用。藝術和文化的保護不僅關係到歷史的傳承，更關係到未來世代的靈感源泉。

下一個免費參觀的周末是2月1日和2日。

博物館 加州 灣區

上一則

EMS線上會 聚焦全球傳染病防控

下一則

政局變化 舊金山動物園迎熊貓有變數

延伸閱讀

格陵蘭預估身價曝光 美百餘年前曾向丹麥買另一島是「更佳範例」？

格陵蘭預估身價曝光 美百餘年前曾向丹麥買另一島是「更佳範例」？
路透：中國駭客攻擊升溫 拜登將頒布命令提高資安標準

路透：中國駭客攻擊升溫 拜登將頒布命令提高資安標準
怎麼做到的？周圍全被野火吞噬 知名蓋蒂別墅博物館仍屹立不搖

怎麼做到的？周圍全被野火吞噬 知名蓋蒂別墅博物館仍屹立不搖
山火重創洛杉磯 慈濟美國設關懷中心啟動賑災

山火重創洛杉磯 慈濟美國設關懷中心啟動賑災
超級盃LX Source計畫 開闢灣區企業參與通道

超級盃LX Source計畫 開闢灣區企業參與通道

熱門新聞

去年被邀請到蘋果總部的獲勝者獲得了與蘋果總裁庫克互動的機會。（蘋果公司提供）

蘋果Swift學生挑戰賽 2/3起接受遞交參賽作品

2025-01-08 01:14
華人申請家人來美團聚，但不一定適應。（本報資料圖）

「在美太孤單，像坐牢」華人無奈放棄綠卡：打死不回去

2025-01-10 01:20
不少華人選民移民入籍。圖為此前屋崙的入籍儀式。示意圖。（記者劉先進╱攝影）

「在美國像坐牢 打死不再去」華人移民無奈放棄綠卡

2025-01-09 21:23
2025年美國國內、國際旅行都有新規定，大家要留意。（記者張宏╱攝影）

2025年旅行新規 8日起赴英國需先申請ETA

2025-01-06 01:00
珍寶蟹捕撈季開始後，食客們將很快購買並享用到新鮮捕撈的鄧金斯蟹。圖為好市多銷售的熟蟹（記者王子涵╱攝影）

吃蟹的好季節 加州鄧金斯蟹商業捕撈季5日開始

2025-01-05 21:21
由於氣候變遷，加州近年頻繁發生火災，此照並非本次南加山火。（記者劉先進╱攝影）

加州保護魚缺水難滅山火？ 小心南加山火5謠言

2025-01-11 20:49

超人氣

更多 >
微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家

微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家
洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離

洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離
手腳冰冷靠食補 名醫推龍眼粥和2茶飲、長輩也適合

手腳冰冷靠食補 名醫推龍眼粥和2茶飲、長輩也適合
泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走

泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走
洛杉磯大火燒死童星 身體罹病無法動 死前逼母親快逃

洛杉磯大火燒死童星 身體罹病無法動 死前逼母親快逃