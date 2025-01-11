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金山居民若搬離 最想到沙加緬度 洛杉磯及聖地牙哥分列二三名

記者劉先進／舊金山報導
25%的舊金山購房者希望搬離，而加州首府沙加緬度是舊金山購房者最受歡迎的目的地。圖為沙加緬度城市。（記者劉先進╱攝影）
25%的舊金山購房者希望搬離，而加州首府沙加緬度是舊金山購房者最受歡迎的目的地。圖為沙加緬度城市。（記者劉先進╱攝影）

舊金山乃至於全加州皆因房價高而生活起居大不易，不少人選擇搬出去。根據互聯網房產交易、經紀服務公司Redfin數據統計，2024年10月至12月期間，75%的舊金山購屋者搜尋相關資訊，仍希望留在舊金山灣區都會區；但有25%的舊金山購房者則希望搬離。加州首府沙加緬度是舊金山購房者最受歡迎的目的地，其次則是洛杉磯和聖地牙哥。

根據洛杉磯時報報導，2020年4月至2022年7月期間，離開加州的人數比新移民多70多萬。2021年7月至2022年7月期間，加州的淨遷出人數達到創紀錄40.7萬人。僅2022年，逾34.3萬人離開加州，是美國各州外流人數最多的一年。

記者實際查詢發現，Redfin的房產搜索數據還能展現居民是否願意搬遷、離開灣區的意願。2024年10月至12月期間，25%的舊金山購房者希望搬離舊金山，而75%的購房者希望留在灣區大都市區。

在全美範圍內，有3%的購房者希望從大都市以外的地區遷入舊金山。檀香山的購房者希望遷入舊金山的人數超過其他任何大都市，其次是聖塔芭芭拉（Santa Barbara）和維塞利亞（Visalia）。沙加緬度是舊金山購房者最受歡迎的目的地，其次是洛杉磯和聖地牙哥。

且舊金山居民搜索前往沙加緬度的次數為1萬2655次，遠超過第二名的洛杉磯（3138次）和第三名的聖地亞哥（2125次）；舊金山居民願意搬遷到最遠的城市，是佛州的邁阿密。2024年10月到12月，屋崙的搜索數據也類似，屋崙購房者願意搬遷走的目的地，按照排名分別是沙加緬度、洛杉磯和聖地牙哥。

舊金山房市競爭激烈。舊金山的房屋平均可收到四份出價，售出時間約為35天，而去年為34天。2024年11月，舊金山房價與去年相比下降1.1%，中位價為140萬元。11月共售出452套住宅，高於去年同期的359套。舊金山的銷售價格中位數比全國平均水準高出212%。舊金山的總體生活成本比全國平均水準高68%。

Redfin的數據，可以顯示搬離舊金山的購房者想搬去那裡的意願。（取自官網）
Redfin的數據，可以顯示搬離舊金山的購房者想搬去那裡的意願。（取自官網）

舊金山 加州 洛杉磯

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