宮本連任舊金山縣第37任警長 175年首位亞裔創紀錄

宮本（左）與新任市長羅偉合影。（記者王子涵／攝影）

宮本（Paul Miyamoto）日前在舊金山 市政廳宣誓連任舊金山縣警長，成為舊金山縣175年歷史上首位連任的亞裔 縣警長。

宮本(左三)成為舊金山縣175年歷史上首位連任的亞裔縣警長。（記者王子涵／攝影）

宮本是土生土長的第四代舊金山人，2020年首次當選縣警長。此前，他在舊金山縣警長辦公室擔任多個要職，包括重複犯罪單位指揮官和專案調查員。他的經驗涵蓋刑事調查、監獄 管理及社區治安等多個領域。

作為警長，宮本負責管理舊金山的監獄系統，並保障法院、市政廳及醫院的安全。他以改革為核心，推動刑事司法系統的透明度與效率，並致力於改善被監禁者的待遇和提供重建機會。

在過去四年中，宮本引入了多項改革，包括免費平板電腦與生活必需品：被監禁者可使用平板電腦進行學習或聯繫家人，且獲得免費的日常用品。虛擬探視系統：在監獄內建設視頻通訊系統，即使缺乏互聯網設施也能提供探視服務。免費通話：允許被監禁者與親友保持聯繫，以促進家庭支持系統的建立。

宮本表示，他的目標是「不僅管理監獄和維護治安，更為所有人提供改變的機會。」

展望未來，宮本承諾繼續推動創新，實現更安全、更包容的社區。他說：「我們將確保每位市民的安全，並為每個人提供重新開始的可能性。」