預訂活動明顯增加 舊金山旅遊業今年可望恢復繁榮

舊金山旅遊業2025年將反彈，舊金山國際機場主管表示，2025年機場將實現全面復甦，未來兩年預計各可達7000萬名乘客。(舊金山國際機場官方臉書)

隨著國際旅遊產業持續成長與一系列即將舉辦備受矚目的活動，2025年預計將成為舊金山 旅遊業開始擺脫壞名聲問題與包袱，並且再次繁榮的一年。

「舊金山標準」報導，舊金山官方行銷單位SF Travel最新任命執行長普瑞斯考迪(Anna Marie Prescutti)表示，若舊金山不是高端城市，就不會獲得如NBA 全明星賽或超級盃這樣的賽事活動舉辦，「今年是屬於舊金山的時刻，準備大展身手。」

SF Travel指出，今年馬士孔尼中心(Moscone Center)活動數量比去年增加59%，大型活動包括NBA全明星賽與Laver Cup網球賽，這兩場賽事都將是首次在舊金山舉辦。Salesforce還簽署一項協議，將舊金山最大商業會議「Dreamforce」留在舊金山舉行、直至2027年。

此外，原本各界擔憂觀光業障礙、持續數月的旅館罷工，已於上個月結束，讓業內人士在新年之前鬆一口氣。

開發商Group i總裁Joy Ou表示，好事正在發生中。Group i於2022年在舊金山開設精品旅館Line Hotel，疫情 最嚴重時、科技公司與居民撤離城市中心，旅館陷入困境，但Line Hotel結合投資人與希爾頓(Hilton)合作，將旅館轉型、重新命名為Timbri Hotel，並開設一家新咖啡館與餐廳，希望抓住舊金山下一次崛起機會。

CoStar旅館分析資深主任斯塔特斯托普洛斯(Michael Stathokostopoulos)認為，自疫情爆發以來，當地旅館市場收入與入住率低，但隨著旅遊業與活動復甦，低迷趨勢預計將於2025年扭轉。另一方面，由於新建旅館很少，入住率可望獲得改善。

但不全都是好消息。近年來，由於多家大型旅館業者將房產轉讓給貸款人，其中包括擁有668間客房的凱悅酒店「Hyatt Regency San Francisco Downtown SoMa」。但隨著商業房地產逐步償還疫情前債務，旅館物業仍持續正常運作。

舊金山國際機場則呈現旅客回歸的蓬勃景象，即將離任的機場主管薩特洛(Ivar Satero)表示，儘管機場流量尚未完全恢復到疫情前水平，但去年機場的國際旅行量已超越歷史最高水平。值得注意的是，儘管由於疫情封鎖與地緣政治緊張局勢，導致中國旅客量下降，但仍達到基本水平。

去年，舊金山國際機場服務超過5100萬名乘客，較疫情前的5800萬乘客少12%。薩特洛預期，2025年機場將實現全面復甦，未來兩年預計各可達7000萬名乘客。

漁人碼頭與39號碼頭也出現反彈跡象，Pier 39總裁根特納(Scott Gentner)指出，中國遊客數量已開始回升，旅遊團回流比預期強。疫情前，中國遊客是舊金山碼頭接待最多的國際遊客族群，近年來急遽減少，但從去年夏天開始，中國遊客數量已上升至第三位、僅次於加拿大與英國遊客。