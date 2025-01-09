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交叉路口路肩禁停車 多城市響應日光法　

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
依據新法，路肩無論是否有紅色標記，在交叉路口特定範圍內禁止停車。（密爾比達市府提供）
依據新法，路肩無論是否有紅色標記，在交叉路口特定範圍內禁止停車。（密爾比達市府提供）

矽谷加州眾議員李天明（Alex Lee)起草的加州AB413法案，即新「日光法」已經於2025年1月1日生效。這一法案旨在通過禁止在交叉路口20呎範圍內，有路肩擴展的交叉路口15呎內停車，來加強保護行人安全。這些禁令的目的是提升移動車輛和行人彼此的可見度，以減少碰撞。

需要注意的是雖然在雙向通車的街道上，只有駕車人右手邊靠近交叉路口的地帶受到影響。但若是單行道的話，無論是左手或右手邊的路肩靠近交叉路口20呎內都不可停車。

此前，蒙洛公園市為了推動新法案就已經宣布會在靠近十字路口的路肩做相關標記，明確顯示新法的相關規定。如果原有畫定的停車位和新法相衝突的話，也會取消。

聖塔克拉拉縣警局從1月1日起就可以依據新法來執法。但警局目前考慮將1月份作為新法施行的過渡期，對於違法者還是以教育為主、執法為輔。

根據新法，一張違停罰單要支付53元。並且由於「日光法」是州法，無論路肩有禁止停車的紅色標識與否，法律都會生效。

不過聖塔克拉拉市日前宣布已經計畫在一些行人密集的地區塗刷新的紅色警戒標識，或是樹立禁止停車標牌。這一計畫會分期實施，並聚焦在行人密集的交叉路口或是缺少控制的路口。例如，沒有停車標識、交通信號燈，或閃動燈標等交通控制裝置來管控摩托車司機穿越路口的人行斑馬線地帶。

密爾比達市府有特別向居民說明，空出來鄰近交叉路口的路肩不去停車，可以增加行人和司機的視野。行人不需要再走到交叉路口中間，探頭看停泊車輛的後面是否有車，再過馬路。與此同時，司機也能從遠處就看清交叉路口有沒有行人等著過馬路。

密市還表示公共工程部門會優先學校附近的區域，決定是否需要塗刷紅色路肩或是樹立禁止停車標識。

加州 眾議員 矽谷

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