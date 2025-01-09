金山7新任市議員宣誓入職 孟達文當選議長 羅偉首次致詞

在本次舊金山市議會換屆選舉中脫穎而出的 7名新任市議員，8日下午在加州高等法院主審法官Rochelle C. East的監誓下宣誓就職。（記者王子涵／攝影）

七名在本次舊金山 市議會換屆選舉中脫穎而出的新任市議員，8日下午在加州 高等法院主審法官伊斯特（Rochelle C. East）的監誓下宣誓就職。第8區市議員孟達文（Rafael Mandelman）經投票選舉成為新任市議長。

七位新上任成員中，第1區的陳詩敏（Connie Chan）和第7區的梅義加（Myrna Melgar）成功連任。另外五名新面孔分別是：第2區市議員謝里爾（Stephen Sherrill），由前市長布里德直接任命，接任當選州眾議員的司嘉怡（Catherine Stefani）。第3區李爾德（Danny Sauter）。第5區馬百樂（Bilal Mahmood）。第9區菲爾德（Jackie Fielder）。第11區陳小焱（Chyanne Chen）。

宣誓後，陳詩敏與第6區市議員麥德誠聯合提名，由孟達文擔任市議長一職，這也是市議會唯一的提名。孟達文是新一屆市議會中資歷最豐富的議員之一。自2018年上任以來，專注於解決住房短缺、交通、遊民和公共安全等問題。他積極推動可負擔住房建設、加速建築審批，並支持擴大心理健康服務和臨時庇護所。他還是多元性別族群LGBTQ+權益的倡導者，推動多元與包容政策，強調政府透明度。

新任市議長孟達文。（記者王子涵／攝影）

市長羅偉 （Daniel Lurie）當天首次來到市議廳發表講話：「今天是嶄新的一天，我看到舊金山未來光明的前景。祝賀每一位剛剛當選的人，這是這座偉大城市的居民所做出的選擇。」

市長羅偉（Daniel Lurie）首次在市議廳發表講話。（記者王子涵／攝影）

羅偉說：「作為市長，我向你們承諾，我將與市議長共同合作，隨時進行坦誠、開放、透明的對話。儘管我們的意見不會總是一致，但是這是可以接受的，我們由各自的使命。我感到十分樂觀和充滿希望，因為舊金山最美好的日子就在前面。」