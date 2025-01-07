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接替勵琪 新議長詹金斯任屋崙臨時市長

編譯組／綜合報導
屋崙市議會選出詹金斯(持麥克風者)為議長，亦即他將擔任屋崙臨時市長。(取自詹金斯臉書)
屋崙市議會選出詹金斯(持麥克風者)為議長，亦即他將擔任屋崙臨時市長。(取自詹金斯臉書)

屋崙市議會6日選出市議員詹金斯(Kevin Jenkins)為新任市議會議長，代表著他將擔任屋崙市臨時市長，接替被罷免的前市長盛桃(Sheng Thao)。直至4月15日舉行特別選舉。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，屋崙市府正致力於因應預算危機與持續存在的犯罪問題。

市議會有三名新成員於6日宣誓就任，並選擇已經任職一屆的詹金斯做為未來兩年的新議長。市府憲章要求，在尚未遴選出市長之前，市議長擔任臨時市長。由於詹金斯擔任代理市長一職，市議會代理議長將由代表第五區的市議員蓋洛(Noel Gallo)擔任。

詹金斯表示，這座城市需要回到基礎服務優良、提供無家可歸者住房，並維持消防站開放的狀態，所有人都必須努力。城市目前存在部分嚴重問題。

詹金斯接替前市議長勵琪(Nikki Fortunato Bas)職務。後者在贏得阿拉米達縣議會選舉後，即將離開市議會。她將於7日宣誓就職。作為前市議會議長，她自12月17日盛桃卸任後，一直擔任代理市長直至1月6日。她給選民的電郵表示，儘管面臨疫情、經濟衰退等挑戰，已為改革與更強大的屋崙奠定基礎，並將持續向前。

詹金斯擔任臨時市長，將領導屋崙市應對可能削弱基礎服務的預算危機，面對這個財政年度1億3000萬元赤字，並提議關閉消防站、減少警局加班預算並解僱部分市府員工。本月已有兩個消防站欲關閉6個月，可節省近500萬元，下個月還有4個消防站可能關閉。

消防員工會主席歐利爾(Seth Olyer)指出，屋崙去年接獲近8萬通服務電話，政府的基本原則之一是提供基本消防與警察服務，削減消防與警局預算，會導致屋崙民眾生命承擔風險。消防員6日在屋崙市政廳外集會、抗議消防站關閉，並敦促市議員重新開放才剛關閉的兩個消防站。

屋崙 預算 疫情

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