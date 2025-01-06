我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「玫瑰的故事」演員赴泰國拍戲 被載往泰緬邊境後人失聯

南加華人餐廳、超市減料？ 龍蝦少肉、乳鴿拼不全

中領館提醒留學生 入境確保證件合法有效

記者張宏／洛杉磯報導
中領館建議留學生要隨身攜帶身分證件，確保證件合法有效。（記者張宏╱攝影）
中領館建議留學生要隨身攜帶身分證件，確保證件合法有效。（記者張宏╱攝影）

繼之前提醒留學生確保留學身分合法後，中國駐洛杉磯總領館日前再發公告，提醒留學生要確保證件合法有效才能順利入境。公告稱，近期有中國留學人員返美時因I-20表格無效而無法入境，領館已及時向相關人員提供協助。同時也提醒留學生，高校返校季將至，擬自美邊境口岸入境的留學人員應了解美方入境規定，關注校方發布的通知提醒，確保安全順利入境。

中領館建議留學生要隨身攜帶身份證件，確保證件合法有效。美海關執法人員對入境者進行證件審查，留學人員應隨身攜帶合法有效的中國護照、美國留學簽證、I-20 SEVIS等證件，返美前登錄SEVIS系統查看留學身分狀態，確認I-20表格第二頁旅行授權欄有校方官員簽字，牢記所在學校國際學生辦公室聯繫方式備用。材料請勿放置在托運行李中或交由他人保管。

同時留學生要了解美方入境流程，妥善應對問詢查驗。美海關執法人員對入境者所持證件、攜帶的物品或入境目的等如存有疑問，可進行二次面談。如認定攜帶違禁品、電子產品中存儲違法違規信息、在美有違法犯罪紀錄，留學簽證失效或已被註銷、I-20表或DS-2019表過期失效，考試成績不合格或存在代寫、抄襲、作弊等學術不端行為，將導致入境申請人被拒絕入境、遣返甚至追究法律責任。

如遇美執法人員問詢、查驗，應客觀、如實、準確回答並配合查驗。如聽不懂對方問題或用英語準確表達有困難，請勿隨意回答，應請求翻譯協助，以免引起誤會和麻煩。在溝通過程中請保持冷靜，勿與執法人員發生言語爭執、身體衝突。如遇入境受阻，可嘗試與執法人員協商，提出申請中止入境。如獲准可避免留下被拒絕入境及遣返紀錄。如被要求簽署問詢筆錄等文件，請仔細閱讀並確認內容無誤，如有疑問應當場提出。如美方作出遣返處理決定，可要求同家屬或總領館取得聯繫，必要時可通過委託律師維護自身合法權益。

中國外交部全球領事保護與服務應急熱線（24小時）：+86-10-12308，+86-10-65612308。

中國駐洛杉磯總領館3日再發公告，提醒留學生要確保證件合法有效才能順利入境。（中領...
中國駐洛杉磯總領館3日再發公告，提醒留學生要確保證件合法有效才能順利入境。（中領館網站截圖）

留學生 遣返 簽證

上一則

聖馬刁縣挺家暴倖存者 提供保證收入

下一則

金山獲撥款3580萬元 投資交通基建

延伸閱讀

搭國內航班 5/7起查真實身分證 1/8起赴英需先申請ETA

搭國內航班 5/7起查真實身分證 1/8起赴英需先申請ETA
洛中領館提醒留學生 入境確保證件合法有效

洛中領館提醒留學生 入境確保證件合法有效
美國優先與H-1B簽證互不相容？

美國優先與H-1B簽證互不相容？
洛中領館提醒留學生 確保安全順利入境

洛中領館提醒留學生 確保安全順利入境
海歸不香了？ 中多地選調公務員「政治考量 」拒留學生

海歸不香了？ 中多地選調公務員「政治考量 」拒留學生

熱門新聞

一名華裔父親在網路上為罕病女兒募款，收到有人捐贈加密貨幣，且價格一天內飆漲至1880萬美元。圖為加密貨幣示意圖。(路透)

華裔為罕病女兒募款收到「迷因幣」 1天價值漲至1880萬美元

2024-12-29 17:01
1898年的「美國訴黃金德案」裁決確立了「美國公民出生地原則」。（取自臉書）

在美出生公民權或生變 華裔黃金德案再搬上檯面

2025-01-02 12:43
勇士新援施羅德得分驟降。（記者劉先進╱攝影）

勇士再慘敗 交易一人 幫柯瑞衝擊總冠軍

2024-12-31 21:27
加州這個冬季流感和呼吸道融合病毒當道，但專家警告，新冠病例正要開始增加。（美聯社）

加州今冬流感、RSV當道 專家：新冠正要開始流行

2025-01-03 14:58
加州此前通過的47號法案，希望將盜竊重罪等的起訴金額從400元提高到950元，儘管德州等地有類似2500元的重罪門檻，但47號法案被不少人指責是犯罪飆升、尤其是零售盜竊的推手。（記者劉先進╱攝影）

36號法案實施後 舊金山首次起訴輕微盜竊嫌犯

2024-12-29 16:41
記者30日上午走訪位於舊金山和南舊金山的好市多，仍保持正常的雞蛋供應，但據顧客反應斷貨情況時有發生。（記者王子涵／攝影）

禽流感影響 灣區大鬧雞蛋荒 華人跑多間超市才買到蛋

2024-12-30 21:36

超人氣

更多 >
阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣

阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣
中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴

中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴
小鵬這款車撞臉Model Y 終於知道馬斯克為何回覆「…」

小鵬這款車撞臉Model Y 終於知道馬斯克為何回覆「…」
紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸

紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸
想要安靜搭飛機 避開這些「噪音特多」機位

想要安靜搭飛機 避開這些「噪音特多」機位