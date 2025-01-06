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讓舊金山煥然一新 候任市長羅偉帶頭清掃街道

記者李怡／舊金山報導
舊金山當選市長羅偉（中）帶領民眾清掃街道。（記者李怡╱攝影）
舊金山當選市長羅偉（中）帶領民眾清掃街道。（記者李怡╱攝影）

舊金山當選市長羅偉（Daniel Lurie）5日帶領市民參與多場清潔活動，為即將到來的就職典禮增添別樣的意義。他希望這樣的掃街行動不僅僅是一次象徵性的活動，而是成為一項長期計畫，推動居民共同努力，讓城市真正煥然一新。

周六和周日，羅偉分別現身海洋灘（Ocean Beach）、英格爾賽德（Ingleside）、灣景（Bayview）以及米慎（Mission）等多個社區，親自清理街道垃圾，並與市民交流。

他表示：「清潔街道看似是一件小事，但它能帶來社區的凝聚力，讓大家共同為改善我們的城市環境而努力。我希望這樣的行動能延續下去，不只是今天，而是每一天。」

參與活動的居民戴維斯（Max Davis）表示：「看到市長當選人親自參與，真的很讓人鼓舞。我一直支持他，現在看到他用行動兌現承諾，更讓我對未來充滿希望。」

多位新當選的市議員也加入了清潔活動，以實際行動支持這一計畫，並強調這是重建城市信任與責任感的重要第一步。

儘管清潔活動旨在改善市容，但更大的挑戰仍在於解決舊金山的深層問題，即無家可歸遊民毒品問題。在第六街和田德隆地區，夜間吸毒者高達500人，是羅偉計畫優先解決的問題之一。他表示：「我們正在向全國傳遞一個明確的信息，舊金山不再是販賣或使用毒品的容身之地。」

此外，市議員麥德誠（Matt Dorsey）提出建議，每晚在吸毒高發地區逮捕最多100人，並將他們送往戒毒中心進行治療。羅偉未對該建議表態，但強調，他的政府將採取積極行動，改善這些地區的現狀。

5日當天的清潔活動吸引諸多市民參與，尤其是在田德隆地區的活動，人數創下新高。一位居民感慨：「這樣的活動讓我們覺得，我們也是改變城市力量的一份子，而不只是旁觀者。」

羅偉希望，清潔行動能成為一種社區文化，帶動更多居民參與城市建設：「這是每個人都能參與的一件事，清理的不僅是垃圾，也是我們對城市的承諾。」

當選市長就職典禮將於本周三(8日)上午11時30在市政中心舉行，隨後是市政廳的開放日活動。市民們對這位新市長寄予厚望，希望他能將「改變」的承諾轉化為實際行動，讓舊金山成為一座更乾淨、更宜居的城市。

多位掃街參與者表示，掃街活動是羅偉用行動展示他的領導風格，從基層開始，讓每一位市民參與，共同實現舊金山的改變之夢。

週日，舊金山當選市長羅偉帶領民眾清掃街道。（記者李怡╱攝影）
週日，舊金山當選市長羅偉帶領民眾清掃街道。（記者李怡╱攝影）
舊金山當選市長羅偉帶領民眾清掃街道。（記者李怡╱攝影）
舊金山當選市長羅偉帶領民眾清掃街道。（記者李怡╱攝影）
舊金山當選市長羅偉帶領民眾清掃街道。（記者李怡╱攝影）
舊金山當選市長羅偉帶領民眾清掃街道。（記者李怡╱攝影）
在羅偉帶領下，多委新任市議員也參與掃街行動。（記者李怡╱攝影）
在羅偉帶領下，多委新任市議員也參與掃街行動。（記者李怡╱攝影）
舊金山當選市長羅偉（中間白上衣）周日帶領民眾清掃街道。（記者李怡╱攝影）
舊金山當選市長羅偉（中間白上衣）周日帶領民眾清掃街道。（記者李怡╱攝影）
舊金山當選市長羅偉帶領民眾清掃街道。（記者李怡╱攝影）
舊金山當選市長羅偉帶領民眾清掃街道。（記者李怡╱攝影）

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