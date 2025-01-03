日光法生效 華埠減少33個車位 商戶擔憂罰單增加、影響生意

金山市民和華埠商戶均對本報表示，日光法新規會導致城市車位減少，且遊客不明規定吃到罰單，下次不再來光顧，影響華埠等商業區生意。（記者劉先進╱攝影）

加州 「日光法」（Daylighting Law）1月1日起生效，規定街邊停車將需離十字路口至少20呎遠，保障駕駛者、行人和騎行者的視野開闊和道路安全。金山市民和華埠 商戶均對本報表示，新規會導致城市車位減少，且遊客不明規定吃到罰單，下次不再來光顧，影響華埠等商業區生意。

加州「日光法」今年1月1日起生效，規定街邊停車將需離十字路口至少20呎遠，保障駕駛者、行人和騎行者的視野開闊和道路安全。（金山交通局官網）

金山交通局（SFMTA）發言人對本報表示，「日光法」是全州法律，會導致全市減少700個車位，其中華埠33個。而非此前媒體誤傳的1萬4000個車位。因州府並未撥款，考慮到籌款程式和時間，日光法十字路口路邊禁止停車的紅線，金山需要約四年時間才能全部完成塗漆。交通局會優先在學校附近完成塗漆工作，保護孩子和行人安全。

金山居民Jacky Zhen說，金山車位一向難找。比如在日本城，平均需要15到20分鐘找到車位。一旦新規執行，駕駛者更要四處兜圈找車位，路面上車輛增多，增加堵車問題。此外，華埠等商業區車位減少，又要執行新規增加罰單，更會導致消費者不做回頭客，消費減少，影響生意。

他表示，金山的罰單在灣區「臭名昭著」，居住20年，罰單不下50次，各種原因都有，有時是忘了停車時間，有時是車位不夠。停在自家車庫車道前也被開罰單，理由是「阻礙人行道」，「其實那裡是居住區，沒有多少人會在車道上走路。」他擔心會有很多消費者不明日光法規則而吃到罰單，建議政府在商業區可以通融執法。

華埠商戶聯會會長邵旗謙表示，根據新聞報導，他預計華埠會減少100個停車位，街道停車更困難。並認為，交通局在此前並沒有做足宣導工作。目前也沒有看到交通局在華埠新增紅色油漆、提醒日光法停車新規，預計不少人會收到罰單。「顧客來旅遊消費，吃到罰單，以後不來購物，受損的還是華埠的經濟。」

金山交通局發言人表示，「日光法」禁止車輛在前行的十字路口20呎以內的路邊停車，不管路口是否有畫紅色線，如果是單行車道，該法律適用於左右兩側路邊。在加州實施該項法律之前，全美已有超過40個州實施該法，對於舊金山 來說並非新事，為了改善高危路口的安全，舊金山根據加州法律，已在1300個十字路口，尤其是在市中心地段採用相關措施改善交通安全。預計到2025年第一季度結束，全市1900個十字路口將采納日光法。

交通局從去年11月開始，先對違規者進行警告，原本計畫從2025年1月1號起正式執法，但有鑒於民眾仍需時間瞭解和適應新法，因此推遲執法日期。也就是開罰單的日期將從3月1日開始。即日起至2月28日，舊金山交通局仍會持續向違反日光法停車的駕駛人發出警告，從3月1日起就會正式向違規者開罰單，罰金是40元， 而一般在紅色線違規停車的罰金是108元。日光法案的罰金，並不能讓交通局增加收入，只能抵消開支，目的是提醒駕駛人士遵守新規。

該發言人說，此前媒體誤傳全市會因日光新法減少1萬4000個車位，並不準確。實際金山全市街道停車位1萬4000個，受影響的只有5%，僅700個。華埠十字路口車位本來就不多，不少地方早已塗漆，用於公交巴士停車、消防栓或車道占用等。華埠受新法影響。減少的路邊車位是33個。由於加州並未撥款給地方政府實施新法，金山需四年透過一系列程式，完成在十字路口禁止停車的塗漆工作。交通局會優先在學校附近塗漆，保護孩子和行人安全。