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霜凍籠罩灣區低溫華氏40度 市民寒冷中迎新年

記者李怡／舊金山報導
元旦當天，遊人穿最厚外衣逛金山。（記者李怡／攝影）
元旦當天，遊人穿最厚外衣逛金山。（記者李怡／攝影）

2025年元旦清晨的舊金山灣區寒氣襲人，氣溫低至華氏40度（約攝氏4度）。美國國家氣象局（NWS）發布了霜凍警報，提醒市民注意低溫可能帶來的健康和安全隱患。根據預測，灣區近日的夜間及清晨仍可能出現低溫。 

這次霜凍警報涵蓋北灣和東灣內陸地區，包括聖塔克拉拉谷、薩利納斯和霍利斯特山谷，以及蒙特雷和聖貝尼託縣的山區。氣象局表示，雖然氣溫只是剛好達到霜凍警報的標準，但考慮到元旦期間大量戶外慶祝活動，以及飲酒可能增加低溫症風險，決定適度放寬警報標準。

元旦白天的氣溫有所回升，內陸和沿海地區的高溫達60度，來自太平洋西北的風暴邊緣可能會為北灣高海拔地區帶來零星小雨。

灣區元旦低溫並不罕見。2023年的元旦，一場小型風暴帶來陣雨，許多人需穿著雨衣迎接新年。而在2024年，內陸地區的氣溫一度跌破40度，對農作物特別是果樹和葡萄園造成了嚴重影響。

儘管低溫帶來挑戰，也有人從中發現冬日的美感。一些居民清晨車窗上或拉開窗簾時窗戶上的霜霧，為新年的第一天增添了幾分冬日意境。

元旦舊金山清冷的天氣，路上行人不多。（記者李怡/攝影）
元旦舊金山清冷的天氣，路上行人不多。（記者李怡/攝影）

霜凍警報促使不少市民調整了新年慶祝方式。許多家庭選擇留在家中，用熱巧克力和厚毯子代替戶外活動。一位住在日落區的母親笑著說，孩子們吵著要出門，但她堅持留在家，誰想新年的第一天就感冒呢？

也有人不願錯過傳統。一位來自屋崙的居民和家人新年前夕在渡輪大廈海濱附近觀看新年煙火，他說，雖然很冷，但裹上更多的毯子，享受和家人在一起迎新年的美好時光，

對於無家可歸的人來說，如此低溫可能是致命的威脅。元旦當天據多個救助機構在網路上發布的訊息稱，元旦期間開設更多臨時避寒中心，並向無家可歸者分發保暖衣物和熱餐。

社群媒體上也充滿了市民幽默應對灣區寒冷天氣的分享。有網友曬出車窗上的薄霜，調侃這是，灣區版的冬季仙境，還有人笑稱，這冷得像東海岸的冬天，但好在不用鏟雪。

儘管寒冷為節慶帶來些許不便，灣區的市民依然以樂觀的心態迎接新的一年。一位在太平洋高地晨跑的居民說，寒冷提醒我們珍惜身邊的人和溫暖的小事，希望新的一年不僅天氣更溫暖，舊金山的生活也更美好。

灣區 低溫 舊金山

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