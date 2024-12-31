OpenAI吹哨人非自殺？ 馬斯克也相挺：看起來不像

巴拉吉的父母，對獨生子的驟逝自然是傷痛萬分。（ABC電視截圖）

OpenAI 吹哨人巴拉吉（Suchir Balaji）的母親在X上指出，私家偵探的調查與驗屍報告，指出死因不確定是自殺，並要求聯邦調查局FBI開案調查。馬斯克 也加入論戰，他表示本案「看起來不像自殺」。

舊金山 紀事報報導，在社交媒體X上一條標記馬斯克的帖子中，一位自稱是巴拉吉母親拉瑪勞（Poornima Ramarao）的用戶表示，她和家人聘請了一名私家偵探並進行了獨立驗屍，以「查明」巴拉吉於11 月26 日猝然死亡的實情。

舊金山官方早已在12月初宣布巴拉吉是自殺身亡，沒有證據指出有他殺嫌疑。這位在X上自稱是巴拉吉母親的女子寫道：「私人驗屍並未證實死因」，並指出，她兒子的「公寓被洗劫得很凌亂」，還似乎有打鬥的跡象，包括「有人在浴室裡打他」的證據。

拉瑪勞要求FBI開案調查，並補充說「這是一個冷血的謀殺，當局卻宣布這是自殺。」（It's a cold blooded mu*d*r declared by authorities as suicide）。馬斯克29日在X上回覆拉瑪勞時寫道：死亡「看起來不像自殺」。

拉瑪勞在接受「商業內幕」（Business Insider）採訪時表示，她的兒子在去世前經濟狀況良好，「樂觀而快樂」。拉瑪勞在為獨立調查籌集資金的籌款頁面上寫道，她兒子的死「引發了一場陰謀論風暴」，而且「事情似乎比表面上看到的要多」。

在紐約時報10月23日刊出的一篇文章中，也刊登了一張巴拉吉的大幅照片，文章標題為「前OpenAI研究人員稱該公司違反了版權法」，巴拉吉表示，他是負責收集數據以訓練OpenAI 程式的研究人員之一。文章稱巴拉吉得出的結論是，OpenAI使用受版權保護的資訊違反了法律，而ChatGPT等技術正在損害互聯網。

根據巴拉吉的LinkedIn訊息，他從2020年11月到今年8月在OpenAI工作。