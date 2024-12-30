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舊金山跨年煙火表演 這些地方有最佳視角

記者李怡／舊金山報導
每年一次的舊金山灣煙火秀表演總引人入勝。（記者李怡／攝影）
每年一次的舊金山灣煙火秀表演總引人入勝。（記者李怡／攝影）

每年跨年夜的煙火表演都是舊金山的重頭戲，今年也不例外。煙火將在1月1日凌晨0時的午夜時分，在舊金山灣上空綻放，把整座城市的夜空點亮。如果你還不知道去哪裡看煙火，這裡有幾個不錯的推薦地點，幫你找到最佳視角。

首推當然是Embarcadero，這裡是官方煙火表演的主要觀賞區，靠近渡輪大樓和Pier 14的地方可以清楚地看到煙火從海灣升空。要注意的是，當晚人會很多，記得提前幾個小時去占位置。想避開人群的話，金銀島（Treasure Island）是不錯的選擇，這裡可以俯瞰整個舊金山灣和天際線，風景超美，而且人少一點。不過島上風大，要隨身攜帶保暖衣物。

如果你想要俯瞰整座城市，那就去Twin Peaks吧。這裡是舊金山的高點，能看到煙火的每個細節，還能感受到整座城市跨年夜的燈光氛圍。如果你打算開車去，記得早點出發，停車位有限。或者帶上家人朋友去Marina Green，靠近海岸線，能看到煙火在水面上的倒影，氣氛超浪漫。帶上毯子和零食，邊吃東西邊等煙火，也是一個不錯的選擇。

如想要更特別的體驗可參加灣區遊船，船會停在舊金山灣的最佳位置，給你無遮擋的360度煙花全景體驗。不過船票很搶手，最好提前預訂。

不管去哪裡看煙火，記得做好準備，舊金山灣的晚上會很冷，帶上外套、手套和帽子，還有一些小零食或熱飲。開車的話注意交通管制，或者搭乘BART和Muni更方便。最重要的是，注意安全，和親朋好友一起度過一個難忘的跨年夜。

舊金山 跨年 灣區

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