北加州最新城市山屋 兩年來房價貴一倍 上漲速度最快

北加州最新城市山屋(Mountain House)，是北加州房價上漲速度最快的城市。(取自山屋市府臉書)

山屋(Mountain House)是加州 最新城市，也是北加州房價 上漲速度最快的城市。

根據房地產經紀網站「Zillow」數據，自疫情爆發以來，這個中谷地區城市唯一的郵遞區號95391、可見到典型房屋價值飆漲70%，自2020年2月低於60萬元、增至2024年11月的超過100萬元。這是加州所有郵遞區號漲幅最大。

「舊金山紀事報」報導，山屋市包括公寓與小型多戶房價，仍低於許多舊金山郵遞區號房屋。但是，房價大幅上漲，已反映這個位在聖荷昆縣(San Joaquin County)社區旋風傳奇的另一個轉變，其於今年7月成為城市。

山屋最初是1990年代規畫社區，後來自成為灣區 通勤者尋找更可負擔房屋的熱門地區，但當2007至2008年經濟衰退襲來，許多屋主發現自己陷入巨額債務。「紐約時報」當時報導，這個社區是全美最「資不抵債」(underwater)的郵遞區號，有近90%抵押貸款都高於房屋價值。Zillow數據顯示，這些房價自2007年中期的約55萬元跌至2009年的28.5萬元。

隨著經濟衰退影響削弱，山屋房價再次逐漸上揚，如同美國各地區，房價自2020年初的少於60萬元、2022年中旬漲至高峰110萬元。

Zillow掛牌資料指出，山屋2004年一間四房三浴房屋售價約61萬元。2024年買家購進同一間房屋，需支付兩倍價錢。

儘管自2022年以來，由於貸款利率上升導致房市放緩、房價降溫。但山屋近五年來的房價漲幅，已超過灣區任何郵遞區號。聖拉蒙(San Ramon)郵遞區號94582房價大漲64%，但仍低於山屋的增長。兩地皆和舊金山與屋崙郵遞區號，形成強烈對比，自疫情以來，後者房價下跌。

與中谷其他城市一樣，山屋近來發展迅速，主因為大量新住房與居民，包括在灣區工作者湧入，他們有錢在當地買進房屋。根據人口普查局估計，儘管當地工作機會相對較少，到灣區的平均通勤時間接近1小時，但過去十年來，山屋市人口增加兩倍以上。

與灣區大部分地區相較，山屋房價更便宜，許多新居民都是科技業人士。人口普查局資料顯示，山屋家庭收入中位數約為17萬元，是鄰近地區士德頓(Stockton)7萬7000元的兩倍以上。