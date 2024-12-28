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紐森延長巡警援屋崙1個月 開附加條件「追捕政策要改」

記者劉先進／屋崙報導
州長紐森27日表示，巡警對屋崙等東灣地區的執法增援一個月，但除非屋崙修改限制警員追捕車輛的政策，否則州府可能撤回支援。（記者劉先進／攝影）
州長紐森27日表示，巡警對屋崙等東灣地區的執法增援一個月，但除非屋崙修改限制警員追捕車輛的政策，否則州府可能撤回支援。（記者劉先進／攝影）

州長紐森27日表示，延長加州公路巡警（CHP）對屋崙等東灣地區的執法增援一個月，但強調援助不會無限制。除非屋崙修改限制警員追捕車輛的政策，否則州政府可能會撤回支援。

此前屋崙犯罪一度飆升，巡警於今年2月開始提供支持。7月，紐森宣布進一步加大支持力度，將巡警在屋崙的輪班次數增加3倍。 除此之外，還在屋崙和東灣安裝480台Flock 攝像機，其中190台安裝在州高速公路上，290台安裝在屋崙市。除執法部門的支持，紐森還提供州國民警衛隊的檢察支持，並與州檢察長辦公室合作。

當地執法部門報告說，州政府的支持，讓屋崙的的犯罪率減少，報案率有所上升。截至12月15日，屋崙發生73起凶殺案，比去年降低35%。市政府官員將凶殺案減少歸功於前市長盛桃重啟停火計畫，這是一項多管齊下的策略，針對那些可能參與槍枝暴力的人。

但地方治安的挑戰依然存在，尤其是限制執法部門追捕重罪犯嫌疑人的極端政策。目前，屋崙警方只有在合理懷疑嫌疑人犯有暴力罪行或持有槍枝時，才能追捕車輛。紐森敦促負責制定追捕政策的屋崙警察委員會予以修改，卻遭委員會的拒絕。

紐森說，屋崙是一座了不起的城市，但已迷失方向，失去一點信心。這也是他來到這裡，為屋崙重新注入樂觀精神和可能性的原因。一切都始於公共安全，它正處於一個臨界點。紐森說，巡警對屋崙的執法支援，並非無休止的。「我們需要看到政策改變。除非看到屋崙的合作夥伴做出相應的改變，否則州政府的承諾無法繼續下去。」

紐森還提及阿縣和屋崙分別罷免地檢長官善貞（Pamela Price）和市長盛桃。他說，選民已經表態，大家需要看到屋崙人民以及阿拉米達縣人民應得的改變。「我們準備繼續支持這些努力，但需要看到改革。」

警察委員承諾回應行動號召，盡己所能與城市領導層合作，通過實施明智的政策和最佳實踐來遏制魯莽行為，使屋崙成為更安全之地。委員會目前計畫在1月底討論可能的變更，但紐森敦促他們召開特別會議。

屋崙臨時市長勵琪（Nikki Fortunato Bas）感謝紐森的幫助。她說，巡警在屋崙的持續存在，讓警局能夠將資源集中用於回應服務請求，並通過基於情報的停火戰略解決暴力犯罪問題。

屋崙 紐森 暴力犯罪

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