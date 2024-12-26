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好市多領跑聖誕打折季 聖誕節當天就有折扣

記者徐蓓蓓╱聖塔克拉拉縣報導
好市多超市在聖誕節當日就開始打折。(記者徐蓓蓓╱翻攝)
好市多超市在聖誕節當日就開始打折。(記者徐蓓蓓╱翻攝)

聖誕節過後的第二天（12月26日），有商家大打折扣、消費者集中購物的傳統，26日趕在商場一開門就衝進去搶購折扣品也成為節日慶祝的一部分。不喜歡人擠人的民眾，可以選擇在家線上購物，不乏25日當晚等到12點一過，就上線搶購熱門折扣商品者。

今年的聖誕節，好市多超市在聖誕節當日(25日)就推出當天限定 (Christmas Day Only)的折扣商品，從傢俱、家電、服裝、自行車到護膚品、家居用品和零食都有。打折商品的品類與此前宣傳冊內所列聖誕打折商品不同。

例如，之前預告的打折商品中有LG UT8000系列的4K UHD LED電視機兩款，分別是55吋和75吋，而聖誕節當日限定的產品只有86吋一款，並且標註優惠價格只有25日當天；但同時又有原來預告打折目錄中沒有的LG 75吋和86吋QNED電視機，並且標註這款的優惠價格會持續到25年1月5日截止。

在25日當日搜索預告26日開始會打折的LG UT8000電視機，75吋的已經是預告過的折扣價格，並註明會一直延續到1月20日；55吋的則還要比預告價格要貴30元，不過也註明這個價格只到聖誕節當天（25日），估計要等到26日當日才會下調。

此外，一些沒有事先預告折扣的商品，也有悄悄打折。例如，之前在感恩節打折季熱賣的海洋拉娜(La Mer)奢華面霜，目前打折的一款是2盎司裝的保濕霜。這款產品在海洋拉娜官網目前的價格是390元，好市多官網的價格是279元，同時還有70元折扣。不過，也註明這個價格到12月29日就結束，賣完為止，且每位會員限購5個。

海洋拉娜面霜因為價格不菲，消費者常常用其每盎司價格來衡量價格高低。好市多目前的價格在每盎司105元。而在此前的感恩節打折季，價格最低的時候，曾經達到過88元每盎司。因此也有不少女性消費者打算再等等，希望26日後可以拿到更好的價格。

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