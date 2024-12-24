舊金山動物園引進熊貓估10年創收3.2億 耗資2500萬誰付？

舊金山動物園內部報告稱，從中國引進一對大熊貓將耗資2500萬美元，但將在十年內為動物園帶來超過3.2億美元的收入。（取自Pexels）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山動物園 最近準備的一份內部報告稱，從中國引進一對大熊貓將耗資2500萬元，將主要來自於動物園的承包商和一個促進低收入 社區投資的城市基金。

圖為舊金山市長布里德(左)與中國代表簽署引進大熊貓協議。(美聯社)

報告稱，900萬元可能來自在動物園經營特許經營的SSA集團，1500萬元可能來自舊金山社區投資基金（San Francisco Community Investment Fund），該基金向為低收入社區包括動物園所在地區，提供福利的組織提供聯邦稅收抵免。

預算還包括向中國借出大熊貓的1000萬元「保護禮物」和700萬元的運營費用。

報告預測，這筆交易將在十年內為動物園帶來超過3.2億元的收入，包括門票銷售和贊助。而動物園今年在動物護理方面受到了嚴格審查。

動物園副園長維圖斯梁（Vitus Leung）在一封電子郵件中說，動物園正在「積極為大熊貓爭取必要的資源」。她沒有證實是否還有其他捐贈者，只是說「我們的許多捐贈者和資助者」希望保持匿名。

這份內部文件對動物園打算如何在2025年底之前將大熊貓帶到舊金山、如何照料大熊貓，包括如何獲得每周餵養這對大熊貓所需的1100磅竹子等問題進行了新的闡述。

大熊貓交易的新財務細節在動物園飽受爭議。本月，市議會要求對這個由非營利性的舊金山動物園協會運營的市屬機構進行績效和管理審計。

當選市長羅偉（Daniel Lurie）表示，鑑於動物園面臨的挑戰，他的政府仍在決定如何推進該項目。他通過一位發言人表示：「歸根結蒂，我是大熊貓的忠實支持者，這不僅僅是因為它們是如此特殊的動物。舊金山的第一大產業是旅遊業，而大熊貓將成為這座正在努力從疫情中恢復的城市的又一亮點。」

動物園已於12月12日向舊金山都市規畫局（San Francisco Planning Department）提交了許可證。如果許可證在二月前獲得批准，施工將在當月開始，並在7月或8月完成，屆時中國代表將對設施進行檢查。大熊貓可以在9月前運出，經過檢疫後在 11 月展出。

報告稱，動物園計畫從三家竹子農場採購約 1100 磅的竹子，其中一家位於聖地牙哥，另一家位於沙加緬度，還有一家是動物園自己的五畝竹園。

然而即將上任的川普政府的敵意和關稅，預計將導致美中關係緊張。這又為此項目增加了一層不確定性。