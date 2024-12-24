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核桃溪百老匯廣場年訪客600萬人次 餐飲業願付高價進駐

編譯組／綜合報導
灣區核桃溪購物中心每年訪客高達600萬人次， 舊金山和屋崙餐飲業者願付高價進駐。（取自Google Maps）
灣區核桃溪購物中心每年訪客高達600萬人次， 舊金山和屋崙餐飲業者願付高價進駐。（取自Google Maps）

據媒體SFGATE報導，灣區有一購物中心，人流旺盛、美食氛圍濃厚，每年接待約600萬遊客，雖不是屋崙或柏克萊的時尚街區，但舊金山和屋崙的餐館願意出高價搶占一席之地。

這就是核桃溪（Walnut Creek）市中心的戶外購物中心百老匯廣場（Broadway Plaza）。在過去的一年裡，一些本地連鎖店和獨立餐廳在這個高檔購物中心內外相繼開業：如Original Joe’s、 Cholita Linda、Palmetto Superfoods、低 ABV 酒吧 Sipeos 和美式燒烤店 Cooperage 等。

灣區第二家集滾球、保齡球和比薩餅為一體的新店Pinstripes ，也來到了百老匯廣場，不僅為這裡增添了美食，還增添了娛樂。根據核桃溪市中心協會的統計，市中心正成為150多家餐館的聚集地。

在經歷了多起零售業盜竊案導致街道關閉的艱難時期後，這個由全國第三大購物中心運營商Macerich公司擁有的購物中心正在穩步上升。根據百老匯廣場提供的數據，今年11月的人流量與2023年相比增長了4%，每天約有3萬4000名遊客來自方圓1哩內，約有12萬2000名遊客來自方圓3哩內，約有21萬8000名遊客來自方圓5哩內。

誕生於舊金山的迷你冰沙王國Palmetto Superfoods位於百老匯廣場的小店，於10月26日開業，是他們六家分店中租金最高的一家。聯合創始人希爾莫哈馬迪（Hessam Shirmohammadi）說，已經準備好超越所有這些店面。最近一個周六，該店門口排起了長隊，比旁邊哈根達斯店的隊伍還長。

隔著幾扇門，Sipeos咖啡館和酒吧於11月開業，主營地中海素食、低酒精度和零酒精度雞尾酒，其空間更偏向於健康咖啡館而非酒吧。

拐角處的Cooperage餐廳經營現代美式燒烤，裡面擠滿了吃著香蒜醬布拉塔奶酪和炸雞的午餐者和購物者。店主於2023年底將Cooperage搬到了核桃溪，從那時起，這裡的生意就蒸蒸日上。

這裡還有城裡其他地方找不到的美食。Gibson's是一家提供愛爾蘭威士忌燉肉和吉尼斯釉排骨的二人鋼琴酒吧（dueling piano bar），將於12月31日開業。

加本（Rolla Ghaben）是核桃溪的資深餐館老闆，她的家族從20世紀80年代起就開始經營餐館。她的最新餐廳LITA是一家以邁阿密（Miami）為主題的豪華餐廳，具有拉丁加勒比海風情。

她說：「核桃溪是一個旅遊勝地，它是一個沒有橋和水的迷你舊金山，每個人都想來這裡。這是一條非常小的走廊，乾淨整潔，相對安全，而且我們的餐廳也在不斷擴大。」

核桃 百老匯 舊金山

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