城市交通準備指數 金山再獲全球最佳

根據2024年城市交通準備指數 舊金山第二次被評為全球適應未來交通的最佳城市。（CNBC電視新聞截圖）

據媒體SFGATE報導，根據2024年城市交通準備指數（Urban Mobility Readiness Index），舊金山 第二次被評為適應未來交通的最佳城市。該指數由柏克萊加大 和「奧緯論壇」（Oliver Wyman Forum）共同研發，對全球70個城市的交通可達性（accessibility）、適應性（resiliency）和創新性（innovation）等因素進行了評估。

舊金山很早就採用了無人駕駛計程車，並努力實現公交車隊的電氣化，這是舊金山獲得第一名的關鍵。

在2022年的調查中，舊金山也是排名最高的城市。它在新的子類別 「技術採用 」（technology adoption）中表現出色，在自動駕駛汽、人工智慧和電動汽車充電基礎設施投資方面均處於領先地位。

舊金山在公平性和可持續發展方面也獲得了高分。市長布里德（London Breed）承諾出資4000萬元在公交線路附近建造經濟適用房，該市在 「大學和私營機構的研發工作 」方面也享有盛譽，這些都在這項研究中得到了強調。

然而，挑戰依然存在。報告指出，舊金山的公共運輸系統在效率和一體化方面仍然落後於新加坡 等城市，而且 「由於缺乏專用的自行車基礎設施，再加上多山的地形，騎自行車困難重重」。

儘管當地人似乎對舊金山市政交通局及其剛剛辭職的交通局局長譚沐霖（Jeffrey Tumlin）抱怨頗多，但Muni乘客的滿意度卻是舊金山自2001年開始實施調查以來最高的，72%的乘客將服務評為 「良好 」或 「優秀」。L 號提案本可為公交公司每年帶來約 1 億元的收入，但提案的失敗也意味著，「從 2026 年 7 月開始，公交公司將面臨每年 3 億多元的赤字」。

在全球範圍內，其他城市也在交通創新方面取得了長足進步，尤其是在空中計程車的發展方面。這些小型電動飛機垂直起降，無需長跑道，旨在短距離快速運送乘客。洛杉磯目前正在為 2028 年奧運會建設空中計程車基礎設施，而上海已經推出了商業空中計程車服務。