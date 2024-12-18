第一代移民胡欣 宣誓就任都布林市長

來自中國天津的胡欣(中)17日晚宣誓成為都布林市長，她創下多項紀錄，是全美首個直選市長的中國大陸第一代移民。(胡欣提供)

來自中國天津的東灣三谷地區城市都布林（Dublin）華裔 胡欣（Sherry Hu），17日晚宣誓成為市長。她創下多項紀錄，除了是全美首個勝選直選市長的中國大陸第一代移民 ，也是該市42年歷史上首個華裔和亞裔市長。胡欣說，希望打造安全、高品質生活和人人享有機會的城市。

胡欣是一代移民，在內布拉斯加大學林肯分校拿到建築工程博士學位，在該校擔任助理教授。從事綠色建築和環境可持續性相關工作，並參與創辦一家物聯網公司和教育諮詢公司；2020年高票當選都布林首個華裔市議員。

胡欣在宣誓儀式上說，能夠成為這座人口多元化的城市的第一位亞裔市長，深感榮幸和謙卑。這一里程碑屬於所有人。「作為第一代移民，我26歲就來到這個國家，當時我只有學士和碩士學位，幾乎不會說英語。我仍然記得坐在內布拉斯加大學教室裡想，怎樣才能熬過這段日子？」

胡欣未來希望積極和市議員合作，她對都布林的願景非常明確，希望打造安全社區，人人享有工作和學習機會，並能享受高品質生活，每個人都應該在這裡茁壯成長。

胡欣對本報表示，最近一個月都在為上任後做準備，包括和市政經理討論工作事項；對於市民關心的公共安全，希望更新主要路口的攝像頭，增強攝像頭的拍攝廣度和清晰度，更新相應技術，她同時希望能在其他分支路口安裝攝像頭。

胡欣說，周邊城市多有數百遊民 ，都布林的遊民相對較少，只有數個，希望進一步加強遊民工作。目前非營利機構城市服務（CityServe of the Tri-Valley）做了頗多工作，比如曾幫助受家暴的單親媽媽遊民，提供精神健康藥物，並指導如何找工作，成功幫她脫離無家可歸狀態。

在發展城市經濟方面，胡欣希望引入生物、人工智能、高級製造業等高科技產業到城市東邊約500英畝空地上。她透露，三谷旅遊協會（Visit Tri-Valley）此前宣布開發一座全新、先進的多功能活動中心，能舉辦體育賽事、娛樂活動和企業會議，相信此舉能進一步推動城市娛樂休閒產業，帶來經濟效益。

胡欣表示，還期望推廣多元文化，包括讓市府贊助華人農曆新年活動，贊助印度傳統節日排燈節(Diwali)活動。