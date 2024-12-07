大地震搖晃魔鬼洞 攪亂鱂魚脆弱生態圈

雖然鱂魚在類似的海嘯事件中倖存下來，但該物種的脆弱狀況仍令專家們擔憂。（電視新聞截圖）

根據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，5日在北加州 海岸附近發生芮氏規模7大地震 引發灣區 海嘯警報（tsunami warning），對瀕臨絕種的魔鬼洞（Devils Hole）鱂魚（pupfish）造成了意想不到的後果。這種魚生存在世界上最偏僻的棲息地之一。

地震發生在美西時間上午10時44分左右，距離震央500多英哩的死亡谷國家公園（Death Valley National Park）內華達（Nevada）一側地表下的魔鬼洞卻激起了層層漣漪。

據國家公園管理局（National Park Service）的官員稱，地震發生幾分鐘後，魔鬼洞裡的水就開始翻滾，掀起一波又一波被稱為「seiche」的浪花，浪高近2英尺。

突如其來的擾動破壞了魚類脆弱的生存環境，尤其是幼魚產卵的淺海大陸架。海浪一併將包含潛在的食物來源及魚卵在內的有機物質捲入洞穴深處，距地表有500多英呎。

國家公園管理局的生物學家威爾遜（Kevin Wilson）說：「從短期來看，這對鱂魚不利。很多鱂魚的食物都沉到了洞穴深處，很有可能因為太深，魚兒們無法吃到。淺海大陸架上很可能有鱂魚卵，但都被破壞了。」

「但是，從長遠來看，這種重置對鱂魚是有好處的，」他說。「因為它清理掉了所有腐爛的有機物，否則可能會造成低氧區。 」

雖然鱂魚在類似的海嘯事件中倖存下來，最近一次是在2022年，但鑑於該物種的脆弱狀況，專家們對此表示擔憂。

報導指出，魔鬼洞鱂魚是世界上「最瀕危的物種之一」，生存在死亡谷國家公園的極端環境中，那裡的氣溫常年徘徊在華氏92度，氧氣含量極低，十分危險。

由於其棲息地僅限於一個與世隔絕的小水池，鱂魚面臨著不斷的挑戰，包括營養水平的波動。

20世紀70年代，由於附近的灌溉水井導致水源枯竭，該物種幾乎面臨滅絕，促使最高法院做出了保護該棲息地的具有里程碑意義的裁決。儘管存在這些障礙，但該物種仍頑強地生存了下來，數量從2013年的最低點僅35條緩慢恢復。

最近一次調查統計到的魚群數量為212條，但任何破壞都可能造成災難性後果。國家公園管理局、聯邦漁業與野生保護署（U.S. Fish and Wildlife Service）以及內華達州野生動物部（Nevada Department of Wildlife）目前正在密切關注這一情況。

他們的應對措施可能包括增加魚類的補充食物量，因為魚類已經受到氣候變化和地下水抽取的威脅。