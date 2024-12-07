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舊金山州大財務拉警報 將裁員、削減課程省錢

編譯組／綜合報導
舊金山州大校長馬奧尼發布緊急聲明，指出校方正式進入「財務緊急」狀態，將陸續進行削減課程與裁員。(圖取自舊金山州大臉書)
舊金山州大校長馬奧尼發布緊急聲明，指出校方正式進入「財務緊急」狀態，將陸續進行削減課程與裁員。(圖取自舊金山州大臉書)

舊金山州大(San Francisco State Univerisity)校長馬奧尼(Lynn Mahoney)5日發布緊急聲明(emergency declaration)，指出校方正式進入「財務緊急」(financial emergency)狀態，將陸續進行削減課程與裁員，目標為減少2500萬元大學預算。他表示，學校每個部門將在2025-26學年度大幅刪減支出。

「舊金山紀事報」報導，馬奧尼5日致信學校教職員工，指出部分計畫將「裁減、逐步淘汰、重組或不再繼續。」舊金山州大經費問題，導因於入學率急遽下降。學校在五年之後流失25%大學部學生，學生減少超過6500名至僅有1萬9337名大學生。

最新經費刪減提案，是在已經施行許多刪減方案的基礎上進行：校方僅提供2019年原有課程的四分之三課程數量，減少1080門課，並且裁撤155名非終身教職員(nontenured instructors)，意即講師(lecturers)。

馬奧尼告訴教職員工，她有信心「能夠對課程與人員配置進行必要調整，提供學生更好學習，並確保舊金山州大擁有可持續性財務。」

她指出，儘管學生們擔憂校方將削減太多課程、可能導致他們無法進入專業所需的必修與其他課程。但是，據她所知，春季課程還有超過3萬5000個空額，教職員可敦促學生註冊，協心合作。

學校緊急聲明是一種形式，允許教師與其他校園決策者共同決定進行那些削減計畫。州大校務委員會主席、休閒公園與觀光系教授威爾森(Jackson Wilson)認為，從學術委員會角度來看，校長宣布財務緊急狀態，是為了啟動審查學術計畫可持續性的流程。

馬奧尼在信中表示，加州政府提供給州大預算內容，最終結果尚未決定，2025-26學年度州大經費需等到明年6月才會最終確定，但早期跡象顯示，舊金山州大財務狀況不佳。

如果州府預算含括對州大經費刪減7.95%，如同先前討論可能發生情況，學校獲得經費將比原本預期金額、減少近2100萬元。馬奧尼近來接受「舊金山紀事報」採訪時表示，雖然學校每年收到經費通常比前一年多，但支出超過收入所得，入不敷出。

舊金山 預算 加州

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