非法處置危險廢物 Frontier以350萬和解

州檢察長邦塔5日宣布，就非法處置和管理危險廢物一事與加州通訊服務公司Frontier達成和解。前沿公司須支付350萬的罰款、費用和用於造福社區的補充環境項目。（記者劉先進／攝影）

加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）、阿拉米達縣和聖馬刁縣地檢長辦公室5日宣布，就非法處置和管理危險廢物一事與加州通訊服務公司Frontier達成和解。根據和解協議，Frontier須支付350萬元罰款、費用和用於造福社區的補充環境項目，並對其運營和實踐進行重大調整，以符合州法律。

2011年至2013年期間，政府部門進行了12次廢物檢查。在檢查十家Frontier公司（當時由Verizon California, Inc.擁有營運）設施期間，在常規垃圾箱中發現300多件潛在危險物品，包括電池、遙控器、分線器、噴霧罐和含有電路板的設備。非法處置這些物品違反「危險廢物控制法」和「不正當競爭法」。

和解解決上述指控，並要求Frontier公司支付350萬元，其中包括280萬元民事處罰、45萬元律師費和費用，25萬元用來補充環境項目，以支持環境執法工作。及至少50萬元用來補充環境合規措施，確保Frontier達到或超過法律要求。邦塔辦公室將獲得總計160萬元賠償，其中包括140萬元民事處罰和20萬元律師費及訴訟費。

和解協議還規定了禁令條款，要求Frontier在至少五年內採取一系列行動，包括妥善儲存、處置、標記和運輸危險廢物。對員工進行危險廢物管理培訓；進行三次獨立的環境合規性審計。在廢物到達城市固體廢物回收設施或城市垃圾填埋場之前，對滾裝集裝箱和垃圾箱進行標記和檢查。這些行動旨在防止違反「危險廢物控制法」，並降低Frontier設施將來不當處理和處置危險廢物的風險。

邦塔表示，多年來，Frontier公司粗心大意且非法的危險廢物處置行為危害了加州社區的健康和環境。當天的和解協議要求他們為違法行為承擔責任，並採取嚴格措施防止今後再危害加州人民和環境。

阿縣地檢長辦公室消費者、環境和特別起訴科室臨時負責人古茲曼（Carlos Guzman）表示，非法處置危險廢物會危害環境、工人和社區，並違反加州法律。聖馬刁地檢長瓦格斯塔夫（Stephen Wagstaffe）說，其辦公室將繼續保持警惕，確保將那些犯下危害環境罪行的人繩之以法。