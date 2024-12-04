蘋果6華裔員工 涉假捐款真詐欺 中飽私囊逾15萬

六名蘋果華裔員工涉嫌利用慈善計畫，向其中一名員工參與的非營利組織進行假捐款私飽中囊被控多項重罪。（示意圖取自Pexels）

信使報（Mercury News）報導，蘋果（Apple）公司的六名前員工因涉嫌利用慈善配捐（charity-matching）計畫，向由其中一名被告控制的非營利組織進行虛假捐款。然後將公司的配捐資金據為己有，並申請虛假稅務減免，在南灣面臨與欺詐相關的指控。

據報導，在蘋果公司首次向聖塔克拉拉縣地檢處通報了時長為2018年至2021年的可疑活動後，相關調查至少已經進行了兩年之久。

聖縣地檢處周二（3日）宣布，對來自卡斯楚谷（Castro Valley）的關姓男子Siu Kei 「Alex」 Kwan（37 歲）及其他五名灣區 居民提出指控，指控包括重大盜竊（grand theft）、共謀實施重罪大盜竊（conspiracy to commit felony grand theft）、偽證（perjury）和稅務欺詐（tax fraud）。

這夥人被指控向兩家慈善機構捐款多達10多萬元，而檢察長稱Kwan是這一指控計畫的頭目，曾擔任過這兩家慈善機構的官員。據稱，他們隨後從蘋果公司的 「匹配捐贈計畫」（Matching Gifts Program）中套取了15萬2000元的匹配資金和超額匹配資金。

地檢長羅森（Jeff Rosen）在聲明中說：「這起案件突出表明，我們堅定不移地致力於嚴厲起訴欺詐科技界、濫用重要慈善項目和國家資源的個人。」

據聖縣地檢處重大欺詐隊的調查人員稱，在2018年7月1日至2021年4月6日期間，Kwan和蘋果公司的五名同事向總部位於舊金山 的美國華人國際文化交流協會（Kwan 曾擔任該協會的會計師）和Hop4Kids（Kwan 曾擔任該慈善機構的首席執行長）捐贈了數千元。

目前尚不清楚這些被告是否因為涉嫌犯罪而直接被蘋果公司解僱，但地檢長辦公室表示，在開始調查時，他們都不在蘋果公司工作。

調查人員說，Kwan利用他在非營利組織的職務之便，將捐款退還給其他被告，但只是在從蘋果公司獲得配捐資金之後。除了將配捐資金據為己有外，Kwan還被指控幫助同謀從退還的捐款中申請減稅。

本案中其他被指控的人包括：31歲的聯合市居民Zheng Chang、38歲的海沃居民「Victor」 Li、39歲的桑尼維爾居民 Lichao Ni、35歲的密爾比達 Yat C 「Sunny」 N和34歲的聖荷西居民Yathei 「Hayson」 Yue。

地檢長羅森說，由於指控涉及的金額巨大，根據嚴重白領犯罪法，六名被告可能面臨加重判刑。如果罪名成立，他們將可能面臨監禁、賠償、罰款和費用懲罰。

Kwan 將於本月底接受傳訊，而他的同案被告將於1月接受傳訊。

任何有關此案的信息，都可以發送電子郵件至檢察長調查員 Justin DeOliveira 的郵箱：[email protected]。