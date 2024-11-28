候任聯邦參議員謝安達痛批川普 讓司法部變成政治報復機構

候任聯邦參議員謝安達質疑，川普想讓司法部武器化，將司法部變成一個政治報復機構。（記者劉先進／攝影）

候任聯邦參議員謝安達(Adam Schiff）接受MSNBC電視台訪問時，質疑總統當選人川普 想讓司法部 武器化，將司法部變成一個政治報復機構。

謝安達說︰「川普濫用職權，這可能是不可避免的。我會站出來反對他，並希望其他人也這樣做。我不會退縮，這是加州 人對我的期望。」

謝安達說，他在司法部工作近六年，內部都是專業人士，並非川普掛在嘴邊的深層政府（deep state）。

謝安達表示，他也擔心司法部這些職業專業人士，但並非擔心川普能否成功解雇，而是擔心這些專業人士自願離職，然後由那些唯命是從的人取而代之。這將徹底改變司法部的性質，帶來毀滅性的影響。

謝安達說，那些敢於反對出川普、擁有獨立性和嚴肅性的人很快就被趕出了他的首屆政府。此次川普回歸，實際上是在提前宣布司法部周六夜大屠殺（Saturday Night Massacre，指1973年水門事件期間，美國司法部因特別檢察官考克斯Archibald Cox被解職而發生的一系列辭職事件）。

謝安達分析，如果川普繼續目前的路線，可能會看到他對選民所關心的處理犯罪、邊境危機問題的關注度降低，而更多地關注政治報復。「他向司法部提出的建議將降低美國安全水準。這不會解決我們城市和農村地區的挑戰，是非常嚴重的損害。」