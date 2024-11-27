灣區今年開車過感恩節人數料創新高 周三下午車潮高峰

灣區今年感恩節假期公路交通流量預期將創新下紀錄。(美聯社)

灣區 今年感恩節 假期公路交通流量預期將創新下紀錄，但何時高速公路上最擁擠呢？灣區三大機場乘客數不及疫情之前，送機與接機應該方便些。

聖荷西 信使報報導，美國汽車協會（AAA）預測，感恩節期間全國將有7170萬人開車出行，比去年增加130萬人。這項預測也高於2019年的人數7060萬人。

感恩節前駕車最糟糕的日子和時間是周二和周三的下午，但高速公路在感恩節當天（周四）將暢通無阻。AAA 也表示，周日收假返家的駕駛人應該計畫一大早出發。周一回家的應該預計路上也會有上班通勤者。

灣區的80號州際公路，從舊金山到沙加緬度的東行路段，26日晚間7點30 分左右已達高峰，行駛時間為3小時又幾分鐘。路上車輛多也讓出車禍的機率升高，而且周日返回灣區的人還可能會碰到下雨，讓堵車和出車禍的機率更為升高。

AAA預測，感恩節期間全國有584萬人搭乘飛機往返。不過灣區的搭機旅客數應該不會打破疫情前創下的紀錄。屋崙國際機場發言人斯坎茲（Kaley Skantz）表示，今年感恩節的旅客人數比去年略有減少，主要是因為航空公司減少了航班。該機場從11月22日至12月1日期間將接待34萬名旅客，略少於去年的人數。

聖荷西國際機場沒有發布今年的預測乘客數。2022年11月，聖荷西國際機場進出的旅客數量約為100萬人次。2019年11月有近130萬名乘客使用該機場。聖荷西國際機場發言人表示，機場的旅客人數低於疫情前的水平，並將其歸因於航空公司運輸能力減少。

舊金山國際機場發言人雅克爾（Doug Yakel）表示，未來兩個月假期出行的旅客人數預計將比去年增加15%。雅可先前在給媒體的電子郵件中表示：預計本季的客流量將達到大流行前（2019 年）假日流量水平的 97%。當初預計最繁忙的一天是11月24日，共有約16萬4000名乘客通過機場。